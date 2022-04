Verstappen beffa Leclerc e fa la pole position a Imola. Sainz a muro, disastro Mercedes Max Verstappen conquista la pole position a Imola. Charles Leclerc partirà dalla prima fila nella Sprint Race. A muro Sainz, le Mercedes fuori dalla top ten.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen fa la pole position e partirà davanti a tutti nella Sprint Race del Gran Premio di Imola sabato. Charles Leclerc secondo, Sainz partirà decimo. Le Qualifiche sono state contrassegnate da cinque bandiere rosse. Terzo posto per Norris, quarto Magnussen.

La Qualifica della Sprint Race, che quest'anno vale la pole position (per gli amanti delle statistiche e per i piloti soprattutto) è splendida. La pioggia che ha bagnato il tracciato del Santerno condiziona e non poco. Perché il maltempo è passato, ma la pista essendo stata bagnata va ad asciugarsi di secondo in secondo. Le Ferrari volano in Q1, vanno in tandem Leclerc e un ottimo Sainz. Verstappen è tranquillo, piazza la zampata solo nel finale, mentre brillano le McLaren e Fernando Alonso, oltre al cinese dell'Alfa Romeo Zhou. La Q1 viene sospesa, con bandiera rossa, per un problema al tailandese Albon. Quando la sessione riparte rischia grosso la Mercedes con Hamilton che si salva per un pelo ed evita l'onta dell'eliminazione subito.

Quando inizia la Q2 il meteo segnala pioggia e i piloti sanno di dover piazzare subito un tempone. Non lo fanno i piloti della Mercedes, subito fuori dalla top ten, lo fa Verstappen. Sainz dopo essersi messo davanti a Leclerc sbaglia alla Rivazza va a sbattere. Altra bandiera rossa e Q2 finite per lo spagnolo, che però al netto della grande delusione può sorridere. Perché la pioggia arriva e la classifica si cristallizza. E quando si riparte piove troppo per migliorare le prestazioni. Fuori Hamilton e Russell, ma pure Schumacher, Stroll e Zhou.

Leggi anche Leclerc re d'Australia! Dominio assoluto nel giorno della disfatta per Verstappen

Nella Q3 senza le Mercedes va subito a muro Kevin Magnussen. Bandiera rossa numero tre del pomeriggio e beffa per Alonso e Bottas che stavano volando. Il danese riesce a ripartire e continua le Qualifiche. Magnussen stesso si mette al comando, lo superano Norris e Ricciardo, poi Verstappen e Leclerc. I due contendenti si giocano la pole. L'olandese schiaccia sull'acceleratore fa un giro strepitoso e va al comando. Ma con brivido, perché mentre Max volava anche se in pista era esposta la bandiera gialla nel settore 3 per l'Alfa Romeo di Bottas, che finisce di nuovo fuori pista. Dopo il giro di Verstappen c'è la bandiera rossa, la quarta della giornata, a 2'58" dal termine.

Quando si riparte Max è già davanti, Leclerc va all'assalto, ma Norris finisce a muro. Bandiera rossa numero cinque del venerdì e qualifiche terminate. Prima pole della stagione per Max, Leclerc partirà al suo fianco sabato nella Sprint Race.