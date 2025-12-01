Red Bull chiede scusa a Kimi Antonelli dopo le minacce online: “I video mostrano che ci sbagliavamo”

Il finale della gara del GP del Qatar della Formula 1 2025 ha acceso una polemica che Red Bull ha poi dovuto disinnescare. Al penultimo giro Kimi Antonelli, impegnato a respingere Lando Norris e a inseguire Carlos Sainz per il podio, ha perso il posteriore in ingresso di curva 9 ed è andato largo. Una sbavatura che ha permesso alla McLaren di passare al quarto posto e che ha garantito al britannico due punti preziosi nella lotta iridata con Max Verstappen che ha vinto la corsa di Losail davanti a Piastri.

Quel dettaglio, pesantissimo per gli equilibri del Mondiale, ha subito alimentato sospetti. Il team radio di Gianpiero Lambiase ("Norris è ora quarto, Antonelli l'ha lasciato passare") è arrivato prima che in Red Bull potessero vedere i replay. E proprio quei replay hanno chiarito la dinamica: nessuna manovra deliberata, solo un errore del 19enne bolognese.

Il caso sembrava destinato a spegnersi lì, ma Helmut Marko ha rilanciato parlando di azione "troppo ovvia", spingendo la polemica su un binario tossico. Antonelli ha chiarito tutto nel post-gara con Verstappen e ai microfoni ha ribadito: "Ho perso il posteriore. Non l'ho fatto apposta".

Intanto Mercedes catalogava il danno collaterale: oltre 1100 messaggi offensivi sugli account di Antonelli, un aumento del 1100% rispetto a una normale domenica. Di questi, molti erano minacce di morte o insulti omofobi. Altri 330 commenti pesanti sono arrivati direttamente sui canali del team. Una pressione talmente violenta da spingere il pilota a oscurare la propria immagine del profilo sui social, gesto simbolico per denunciare l'ondata d'odio ricevuta. Mercedes porterà tutto alla FIA, nell'ambito della campagna United Against Online Abuse.

Di fronte alla deriva della vicenda, Red Bull è stata costretta a intervenire con una nota ufficiale per correggere le proprie stesse parole:

"I commenti fatti prima della fine e immediatamente dopo il GP del Qatar che suggerivano che Kimi Antonelli aveva deliberatamente permesso a Lando Norris di sorpassarlo sono chiaramente errati.

I filmati dei replay mostrano Antonelli perdere momentaneamente il controllo della sua auto, cosa che ha consentito a Norris di passarlo. Siamo sinceramente dispiaciuti che questo abbia portato Kimi a ricevere abusi online" recita infatti il comunicato diramato dalla squadra austriaca attraverso i propri canali ufficiali.

Anche Marko ha poi chiesto scusa in una dichiarazione rilasciata a F1-Insider, mentre Lambiase ha chiarito l'equivoco direttamente con Toto Wolff. Il caso si chiude così: nessun favore, nessuna manovra sospetta. A Losail c'è stato solo un errore in un finale carico di tensione, trasformato in un attacco ingiustificato contro un pilota che continua a dimostrare solidità, velocità e una sorprendente capacità di reggere la pressione.