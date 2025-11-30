Kimi Antonelli chiarisce con Verstappen dopo le accuse della Red Bull a Losail: “Non l’ho fatto passare”

A Losail la Red Bull insinua che Kimi Antonelli abbia favorito Lando Norris nel finale del GP del Qatar, ma il rookie Mercedes respinge ogni accusa e chiarisce il caso direttamente con Max Verstappen: “Non l’ho fatto passare”. Le immagini confermano l’errore in curva, mentre la polemica si sgonfia nel post-gara.

Nel convulso finale della gara del GP del Qatar della Formula 1 2025, la Red Bull ha messo nel mirino Kimi Antonelli, accusandolo di aver agevolato il sorpasso di Lando Norris al penultimo giro. Un sospetto alimentato dal team radio di Gianpiero Lambiase, che aveva riferito ad un Max Verstappen che si apprestava a vincere la corsa: "Norris è ora quarto, Antonelli l'ha lasciato passare". Una lettura immediatamente smentita dai replay, che mostrano il rookie Mercedes perdere il posteriore in ingresso di curva 9 e andare largo alla successiva, lasciando strada alla McLaren.

Il contesto è quello di una gara pesante per gli equilibri del Mondiale F1 2025: con il successo dell'olandese, il sorpasso su Antonelli ha regalato a Norris due punti in più, riducendo il margine del britannico a soli 12 punti in classifica. La tensione generata da quel momento ha spinto parte dell'ambiente Red Bull, compreso Helmut Marko, a parlare di una manovra "troppo evidente, per non essere volontaria".

A fine gara il 19enne bolognese ha però chiuso il caso con un gesto semplice: è andato subito da Verstappen per congratularsi (come aveva fatto anche la settimana precedente a Las Vegas), chiarire l'episodio e togliere ogni ombra. Nessun risentimento dal box Red Bull, mentre il giovane italiano, pur stupito dalla domanda, ha ribadito la sua versione parlando alla tv olandese Viaplay: "Stavo cercando di fare la mia gara, stavo cercando di salire sul podio, stavo spingendo forte e ho perso il posteriore, sono uscito di pista. Non l'ho fatto apposta, non c'era niente che potessi fare…".

Il rookie Mercedes ha poi rifiutato ogni narrazione tossica, concentrandosi sulla volata iridata che si chiuderà ad Abu Dhabi. Amico personale di Verstappen e ormai stabilmente nel suo giro, Antonelli non ha nascosto il suo pronostico parlando ai microfoni di Sky: "12 punti da recuperare? Sì, sì, ci crede… Per me ce la fa, sì. Alla fine è in una posizione dove non ha niente da perdere".

A fine gara anche il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha voluto mettere fine immediatamente alle polemiche andando a chiarire direttamente con chi le aveva generate, vale a dire con l'ingegnere di pista dell'olandese, Gianpiero Lambiase.

La vicenda si sgonfia così sul nascere: nessun "favore", solo un errore di guida che ha cambiato l'ordine d'arrivo. A Losail, la strategia brillante della Red Bull (e quella invece discutibile della McLaren) e il passo della RB21 hanno rilanciato Verstappen nella corsa al titolo, mentre Kimi Antonelli si conferma solido, veloce e capace di reggere la pressione anche nel mezzo di una polemica nata e finita nel giro di poche ore.