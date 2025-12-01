Kimi Antonelli accusato di aver fatto passare Norris cambia foto su Instagram. Wolff: “Fatevi curare”

Continua la polemica sull’errore al penultimo giro del GP Qatar di Kimi Antonelli che per Helmut Marko è stato volontario per favorire Norris: “E’ stato talmente evidente…”. Durissima la replica di Wolff: “A pensarlo significa essere solo stupidi e bisognerebbe farsi curare”. Intanto Antonelli ha oscurato la propria pic social dopo i feroci attacchi degli haters.

A Losail il post gara del GP Qatar ha lasciato strascichi polemici di non poca rilevanza dopo che la Red Bull aveva insinuato una pratica scorretta e antisportiva da parte di Kimi Antonelli il cui errore – ritenuto volontario – avrebbe favorito Lando Norris per la corsa nel mondiale piloti. Anche se il rookie Mercedes aveva subito respinto ogni accusa, chiarendo il caso direttamente con Max Verstappen, le parole di Helmut Marko hanno lasciato il segno scatenando la durissima reazione di Toto Wolff e, sui social, feroci accuse verso Antonelli che in tutta risposta ha deciso di togliere la propria immagine dai profili ufficiali.

Cos'è accaduto al GP Qatar: l'errore di Antonelli e la nuova classifica piloti

Al termine del Gran Premio del Qatar è esplosa la discussione sull'atteggiamento in pista da parte di Kimi Antonelli, messo sotto accusa per una sbandata in curva 9, nel penultimo giro, dove era entrato troppo velocemente, uscendo di pista e venendo superato così da Norris che ha chiuso al 4° posto. Un "errore" che per la Red Bull Antonelli avrebbe deliberatamente compiuto per aiutare la McLaren nella lotta per il titolo piloti: ora il vantaggio in classifica di Norris su Max Verstappen è di 12 punti prima del Gran Premio di Abu Dhabi che concluderà la stagione, dove al britannico basterà salire semplicemente sul podio per evitare che il titolo di campione del mondo gli venga portato via.

Le polemiche post GP, le accuse di Lambiase e di Helmut Marko: "E' stato evidente"

Un sospetto che era stato alimentato dal team radio di Gianpiero Lambiase, riferendo a Max Verstappen che si apprestava a vincere la corsa, un secco: "Norris è ora quarto, Antonelli l'ha lasciato passare". Una lettura poi smentita dai replay e per le cui parole si è anche chiarito a fine corsa con Toto Wolff che, dal canto suo non ha perdonato quelle espresse a freddo da parte di Helmut Marko in Red Bull: "È successo due volte che Kimi abbia più o meno fatto cenno a Lando di passare. Se l’ha fatto apposta? È ovvio, era talmente evidente… E la prima volta è stato lo stesso".

La replica di Wolff per Antonelli: "Quanto è stupido pensare in un aiuto? Dovrebbe farsi visitare"

Frasi inaccettabili per Toto Wolff che così è passato al contrattacco, altrettanto feroce: "Dio benedica Helmut, ma questa è una totale assurdità che mi fa impazzire. Stiamo lottando per il secondo posto in campionato che è altrettanto importante per noi e Kimi stava lottando per il terzo posto in gara. Quanto può essere stupido qualcuno nel pensare di dire una cosa del genere? Tutta questa polemica è fastidiosa. A me per primo dà fastidio l'errore che ho visto alla fine, come mi danno fastidio altri errori, per poi sentire un'altra sciocchezza come questa… Per quale motivo dovremmo anche solo pensare di interferire nella Coppa del Mondo? Chiunque ci creda dovrebbe farsi visitare, perché potrebbe vedere dei fantasmi."

Gli attacchi ad Antonelli sul web: oscura l'immagine dei propri account per protesta

Purtroppo per Kimi Antonelli la difesa totale da parte di Toto Wolff, supportata anche dai replay che evidenziano come l'errore sia stato casuale e non forzato da altri intenti, non è servita a preservare il rookie dalla violenta furia in rete da parte di haters che lo hanno attaccato in modo disgustoso. Una serie di commenti durissimi: "Venduto", "mercenario", "quale premio ti hanno dato?", "quanti soldi hai intascato?". Queste le accuse nei confronti del pilota bolognese che nella notte ha deciso anche di oscurare la propria pic sui profili ufficiali social in segno di protesta e di disapprovazione.