Raikkonen ancora positivo al Covid: Kubica con l’Alfa Romeo anche nel GP Monza In un comunicato ufficiale l’Alfa Romeo ha annunciato che Robert Kubica sarà al volante anche nel Gran Premio d’Italia a Monza, dopo quello d’Olanda. Una decisione legata alle condizioni di Kimi Raikkonen, ancora fuori gioco e alle prese con il Covid. Il polacco proverà a fare meglio del 15° posto dello scorso week-end.

A cura di Marco Beltrami

Dopo il Gran Premio d'Olanda Robert Kubica torna al volante anche a Monza. Il polacco sostituirà ancora Kimi Raikkonen nel GP d'Italia di formula 1 e proverà a fare meglio del 15° posto collezionato nell'ultimo week-end. Il 41enne finlandese che ha già annunciato il ritiro a fine stagione, non ha ancora ripreso l'attività a causa del Covid, dopo essere risultato ancora positivo.

Al fianco del padrone di casa Antonio Giovinazzi, ci sarà ancora Robert Kubica nell'abitacolo dell'Alfa Romeo in occasione del Gran Premio di Monza. Il pilota di riserva dunque è stato promosso ancora a titolare, dopo che Raikkonen non ha ricevuto l'autorizzazione per il ritorno alle corse, ed è ancora in isolamento nella sua abitazione. Kubica sul tracciato di Zandvoort si era ben disimpegnato considerando il breve preavviso con cui era stato informato della necessità di scendere in pista al posto di Kimi. Nella gara, il polacco ha portato a casa un buon 15° posto.

Le sensazioni in vista dell'appuntamento italiano sono buone, anche perché si tratta di un tracciato che Kubica conosce bene. Nella nota ufficiale dell'Alfa Romeo infatti ci sono anche le dichiarazioni del pilota polacco: "Prima di tutto voglio condividere i miei migliori auguri per Kimi: spero che si riprenda completamente e torni presto nell'abitacolo. Non vedo l'ora di correre a Monza, una pista incredibile in cui ho conquistato il mio primo podio, nel 2006. A differenza di Zandvoort, è una pista che conosco bene e questo mi aiuterà. Sono contento di quello che ho fatto in Olanda e non vedo l'ora di aiutare la squadra ancora una volta a Monza"..