Raikkonen positivo al Covid, salta il Gp d’Olanda. Al suo posto Kubica Kimi Raikkonen è risultato positivo al Covid. Il pilota finlandese dell’Alfa Romeo Racing non correrà il Gran Premio d’Olanda. Per qualifiche e gara la scuderia ha indicato come pilota di riserva Robert Kubica. Il polacco, 36enne, torna in pista dopo due anni dall’ultima volta (nel 2019, ad Abu Dhabi).

Kimi Raikkonen è risultato positivo al Covid. Il pilota dell'Alfa Romeo Racing – regolarmente in pista per le prove libere del venerdì – non correrà il Gran Premio d'Olanda, come si apprende dalla nota pubblicata dalla scuderia e dalla Fia. Il team ha fatto sapere che il finlandese non ha sintomi, è in buone condizioni di salute e, come da protocollo, è già in isolamento. Ci sarà Robert Kubica a bordo della vettura da gara che completerà le qualifiche e domenica correrà sul circuito di Zandvoort.

L'Alfa Romeo si affida a Kubica, in gara dopo due anni

La scelta è caduta sul pilota 36enne perché l'inglese Callum Ilott (secondo pilota di riserva) in questo week-end è impegnato al Nurburgring in una gara del GT World Challenge Europe. La convocazione in extremis di Kubica segna anche il ritorno alla Formula 1 del polacco che mancava dal ‘Circus' da due stagioni. L'ultima volta ha corso al Gran Premio di Abu Dhabi nel 2019 mentre nel 2020 – anno caratterizzato dalla pandemia che ha rivoluzionato il calendario degli eventi – ha preso parte ad alcune sessione di FP1 con la Sauber e contribuendo alla solidità della scuderia con il suo sponsor Orlen.

Il pilota – si legge nel comunicato ufficiale dell'Alfa Romeo Racing – è risultato positivo al test per il COVID-19. Kimi non mostra sintomi ed è di buon umore. È subito entrato in isolamento nel suo albergo. La squadra augura a Kimi una pronta guarigione.

Raikkonen in forte dubbio anche per il GP d'Italia

La positività di Raikkonen al coronavirus, a causa delle prescrizioni molto severe nei protocolli, mette in forte dubbio la presenza del pilota finlandese anche in occasione del prossimo Gran Premio d'Italia (in programma tra due settimane, il 12 settembre). Robert Kubica potrebbe essere ancora una volta al volante dell'Alfa Romeo.