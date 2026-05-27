Gucci entra in F1, Alpine cambierà nome e colore: Flavio Briatore dice che “la moda può arrivare 1ª”

Dal 2027 la Alpine avrà un nuovo title sponsor, sarà Gucci, il marchio di lusso italiano della moda. La scuderia avrà una nuova livrea.

La Alpine, la scuderia francese di Formula 1 che sotto la guida di Briatore, sta tornando su discreti livelli, dal 2027 cambierà lo sponsor principale. Dalla prossima stagione il team si chiamerà Gucci Racing Alpine. Questo è avvenuto dopo la firma di un accordo con il marchio italiano del lusso. L'accordo è stato annunciato da Alpine e Gucci che prenderà il posto di BWT. La scuderia cambierà anche i suoi colori, visto che il rosa dell'attuale livrea è prodotto proprio da BWT.

Il marchio italiano afferma di aver creato Gucci Racing: "Una nuova piattaforma commerciale ed esperienziale costruita attorno ai valori di performance, precisione, disciplina ed eccellenza all'incrocio tra lusso e sport".

"Gucci è la prima maison di lusso a diventare title partner in F1"

L'artefice dell'accordo è stato Luca De Meo, ex CEO di Alpine, ora capo di Kering, la società madre di Gucci. L'accordo è su base pluriennale e prevede che la Alpine avrà i colori del brand italiano sulla propria livrea, abbandonando il blu e il rosa. Francesca Bellettini, presidente e a.d. di Gucci ha dichiarato: "Questa partnership con Alpine Formula One Team scrive un nuovo capitolo: Gucci diventa la prima maison di lusso a ricoprire il ruolo di title partner in Formula 1. Questo riflette la nostra ambizione per il marchio e il ruolo che vogliamo che Gucci svolga su questo palcoscenico".

Leggi anche Kimi Antonelli si sveglia e il primo pensiero è Verstappen al Nurburgring: il dettaglio nel suo VLog

Poi ha aggiunto: "La Formula 1 rappresenta oggi una convergenza unica di prestazioni, cultura e portata globale, e Alpine Formula One Team è il partner giusto per dare vita a questa visione. Gucci Racing è più di una semplice presenza in griglia: è l'espressione di chi siamo e di dove vogliamo portare il marchio. E c'è ancora molto altro in arrivo. Siamo grati ad Alpine e a tutto il Gruppo Renault per aver condiviso con noi questa ambizione".

L'orgoglio di Briatore

Con grande orgoglio Flavio Briatore ha parlato dell'accordo, presentato ufficialmente con tanto di foto a Enstone, in Inghilterra dove c'è la sede della Scuderia: "Avere un brand del calibro di Gucci come title partner è qualcosa di cui sono enormemente orgoglioso. Ma non è tutto: sono altrettanto entusiasta delle possibilità che questa partnership porta con sé e dei grandi traguardi che potremo raggiungere insieme a livello globale. Il team di Enstone ha una storia fatta di scelte fuori dagli schemi, e ha già dimostrato che la moda può arrivare prima in Formula 1. Con performance in pista in costante miglioramento e il miglior punteggio a inizio stagione di sempre per Alpine, questa collaborazione con Gucci è la prova del crescente slancio del team. Voglio ringraziare Luca e Francesca per la fiducia e la dedizione al progetto, e per aver contribuito a rendere questa partnership realtà".

Nuova livrea, stessi piloti nel 2027

I colori cambieranno. I piloti chissà. Pierre Gasly ha un contratto. Franco Colapinto è in scadenza, ma le recenti prestazioni fanno pensare che anche l'argentino sarà a bordo nel 2027. Ma chissà in futuro con i motori Mercedes e una sponsorizzazione così importante non possa arrivare (almeno) un big della Formula 1.