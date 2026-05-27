Gucci entra in F1, Alpine cambierà nome e colore: Flavio Briatore dice che “la moda può arrivare 1ª”
La Alpine, la scuderia francese di Formula 1 che sotto la guida di Briatore, sta tornando su discreti livelli, dal 2027 cambierà lo sponsor principale. Dalla prossima stagione il team si chiamerà Gucci Racing Alpine. Questo è avvenuto dopo la firma di un accordo con il marchio italiano del lusso. L'accordo è stato annunciato da Alpine e Gucci che prenderà il posto di BWT. La scuderia cambierà anche i suoi colori, visto che il rosa dell'attuale livrea è prodotto proprio da BWT.
Il marchio italiano afferma di aver creato Gucci Racing: "Una nuova piattaforma commerciale ed esperienziale costruita attorno ai valori di performance, precisione, disciplina ed eccellenza all'incrocio tra lusso e sport".
"Gucci è la prima maison di lusso a diventare title partner in F1"
L'artefice dell'accordo è stato Luca De Meo, ex CEO di Alpine, ora capo di Kering, la società madre di Gucci. L'accordo è su base pluriennale e prevede che la Alpine avrà i colori del brand italiano sulla propria livrea, abbandonando il blu e il rosa. Francesca Bellettini, presidente e a.d. di Gucci ha dichiarato: "Questa partnership con Alpine Formula One Team scrive un nuovo capitolo: Gucci diventa la prima maison di lusso a ricoprire il ruolo di title partner in Formula 1. Questo riflette la nostra ambizione per il marchio e il ruolo che vogliamo che Gucci svolga su questo palcoscenico".
Poi ha aggiunto: "La Formula 1 rappresenta oggi una convergenza unica di prestazioni, cultura e portata globale, e Alpine Formula One Team è il partner giusto per dare vita a questa visione. Gucci Racing è più di una semplice presenza in griglia: è l'espressione di chi siamo e di dove vogliamo portare il marchio. E c'è ancora molto altro in arrivo. Siamo grati ad Alpine e a tutto il Gruppo Renault per aver condiviso con noi questa ambizione".
L'orgoglio di Briatore
Con grande orgoglio Flavio Briatore ha parlato dell'accordo, presentato ufficialmente con tanto di foto a Enstone, in Inghilterra dove c'è la sede della Scuderia: "Avere un brand del calibro di Gucci come title partner è qualcosa di cui sono enormemente orgoglioso. Ma non è tutto: sono altrettanto entusiasta delle possibilità che questa partnership porta con sé e dei grandi traguardi che potremo raggiungere insieme a livello globale. Il team di Enstone ha una storia fatta di scelte fuori dagli schemi, e ha già dimostrato che la moda può arrivare prima in Formula 1. Con performance in pista in costante miglioramento e il miglior punteggio a inizio stagione di sempre per Alpine, questa collaborazione con Gucci è la prova del crescente slancio del team. Voglio ringraziare Luca e Francesca per la fiducia e la dedizione al progetto, e per aver contribuito a rendere questa partnership realtà".
Nuova livrea, stessi piloti nel 2027
I colori cambieranno. I piloti chissà. Pierre Gasly ha un contratto. Franco Colapinto è in scadenza, ma le recenti prestazioni fanno pensare che anche l'argentino sarà a bordo nel 2027. Ma chissà in futuro con i motori Mercedes e una sponsorizzazione così importante non possa arrivare (almeno) un big della Formula 1.