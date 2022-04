Problemi di peso per la Red Bull: duro colpo al budget cap, ma uno stratagemma può farla risparmiare Quasi tutte le monoposto in griglia nel Mondiale di Formula 1 2022 non rispettano il peso minimo stabilito dal regolamento FIA: la RB18 della Red Bull è quella che ha maggiori problemi di peso e ciò si potrebbe ripercuotere sul budget cap, ma uno stratagemma che riguarda la vernice dell’auto potrebbe farla risparmiare.

Problema inatteso per la Red Bull che dopo due Gran Premi si ritrova a dover fare i conti con un'esosa spesa non prevista che in tempi di budget cap potrebbe rivelarsi molto dolorosa per la scuderia di Milton Keynes. Il superconsulente Helmut Marko ha confermato che le RB18 di Max Verstappen e Sergio Perez devono perdere peso e secondo le indiscrezioni circolanti nel paddock della Formula 1 ci sarebbe un sovrappeso di circa 8 chilogrammi rispetto al peso minimo stabilito per le monoposto che, dopo l'ultima modifica regolamentare della FIA, è stato portato da 795 kg a 798 kg. Anche le rivali Ferrari e Mercedes hanno problemi di sovrappeso ma in maniera minore rispetto al team guidato da Christian Horner.

Oltre alla questione regolamentare a spingere la Red Bull a sottoporre ad una corposa dieta dimagrante le proprie monoposto c'è anche una questione legata alle prestazioni in pista: genericamente si stima che in un circuito medio ogni chilogrammo in più vale circa un decimo di ritardo al giro. Tenendo conto del fatto che i chilogrammi da perdere non sono pochi alla squadra austriaca non basterà fare qualche piccolo ritocco per alleggerire la vettura ma sarà necessaria una vera e propria rivoluzione della monoposto per togliere qui chili in più che fungono da zavorra.

Fare ciò però richiede diverse modifiche alla vettura che in termini di lavoro e di componenti costringerà la Red Bull a sborsare una cifra che va dai 2 ai 5 milioni di euro dato che secondo le stime fatte per togliere un chilogrammo dalla macchina dovrebbe costare circa 250mila euro. Una cifra che, considerando il tetto massimo alle spese di 140 milioni di dollari (già tutti destinati alle diverse attività), può rivelarsi un enorme problema per il team di Milton Keynes.

Qualsiasi euro risparmiato dunque potrebbe far comodo alla scuderia austriaca e per questo almeno un chilogrammo potrebbe essere tolto agendo sulla vernice della vettura: togliendola in alcune parti e usando un "vetro liquido" molto più leggero e molto meno costoso per ricoprire la restante parte della carrozzeria delle RB18. Stratagemma questo che anche Ferrari, Mercedes e le altre scuderie in griglia nel Mondiale di Formula 1 2022 (tutte ad eccezione dell'Alfa Romeo ad oggi unica squadra a rispettare il tetto del peso minimo grazie alla geniale idea del passo più corto)potrebbero prendere in considerazione per far perdere peso alle proprie monoposto e risparmiare.