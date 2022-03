La FIA cambia le regole ad una settimana dal Mondiale F1: stravolti i parametri per le vetture A poco più di una settimana dall’inizio del Mondiale di Formula 1 2022 la FIA ha modificato il regolamento tecnico intervenendo sul limite del peso minimo delle monoposto.

A cura di Michele Mazzeo

Il Mondiale 2022 che, grazie alla rivoluzione tecnica, aprirà una nuova era della Formula 1 è ormai pronto a prendere il via. Dopo i test pre-stagionali di Sakhir (in programma dal 10 al 12 marzo) infatti sulla stessa pista nel week end successivo andrà in scena il GP del Bahrain, primo appuntamento della stagione. Ogni scuderia dunque ha già messo a punto le monoposto "a effetto suolo" che affiderà ai propri piloti sulle quali si è lavorato da quasi un anno, monoposto che, seppur con nella versione definitiva, sono già scese in pista a Barcellona a fine febbraio per la prima tre-giorni di test dell'anno.

Per questo la decisione della FIA presa a poco più di una settimana dal via del Mondiale di Formula 1 2022 ha fatto storcere il naso a tanti appassionati e anche uno dei dieci team. Venendo incontro alla richiesta sottoscritta da nove delle dieci squadre in griglia di partenza dopo i test al Montmelò, infatti la Federazione Internazionale ha deciso di modificare il regolamento tecnico F1 per l'imminente stagione alzando il limite del peso massimo consentito per le vetture che, dopo l'ufficializzazione (che avverrà in Bahrain), passerà quindi dai 795 kg previsti in precedenza a 798 kg in virtù di un aumento di tre chilogrammi.

La richiesta nasce dal fatto che solo due delle dieci scuderie (Alfa Romeo e McLaren) rispettavano tale limite ed è stata parzialmente accettata dalla FIA (la richiesta era di un aumento tra i 10 kg e i 15 kg) che ha di fatto trovato un compromesso che costringerà comunque alcune squadre a snellire le proprie monoposto in vista dell'inizio del Mondiale.

L'aumento di tre chilogrammi del limite del peso massimo delle vetture da Formula 1 arrivato a poco più di una settimana dall'inizio del campionato (nonostante i parametri che avrebbero dovuto avere le nuove vetture fossero noti ai team da oltre due anni) è stato così giustificato dalla FIA: un chilogrammo a causa del fatto che i quattro pneumatici con cerchi pesano di più rispetto alle previsioni fatte all'inizio, un chilogrammo per i copricerchi che inizialmente non erano stati considerati nel calcolo del peso della monoposto e un altro chilogrammo per quei rinforzi al fondo della vettura necessari per evitare i problemi di porpoising emersi durante il test di Barcellona.