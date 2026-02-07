Prema dà il via alla nuova era post-Rosin: c’è il nuovo CEO, trattative in corso per l’uscita definitiva

Prema Racing volta pagina e prova a ricompattarsi dopo il terremoto societario che, meno di un mese fa, ha segnato la fine dell'era Rosin. Il team di Grisignano di Zocco ha annunciato l'arrivo di Stephen Mitas come nuovo CEO e Team Principal, affidandogli la guida della struttura nel momento più delicato degli ultimi anni: ricostruire una catena di comando stabile e garantire continuità a un marchio che, nelle categorie propedeutiche, è diventato un riferimento globale.

Nel comunicato ufficiale, Prema sottolinea il profilo internazionale del nuovo numero uno: "Prema Racing annuncia la nomina di Stephen Mitas quale Chief Executive Officer e Team Principal della Società. Dirigente di alto livello nel motorsport con oltre 20 anni di esperienza, Mitas ha ricoperto incarichi chiave in Porsche e Cadillac Racing, sviluppando la sua carriera ai massimi livelli della competizione internazionale tra Formula 1, WEC e programmi ufficiali nel mondo delle sportcar".

La scelta viene raccontata come un ponte tra tradizione e futuro: "La nomina di Stephen Mitas si inserisce in un percorso di continuità con questa tradizione, affiancata da una visione orientata al futuro, alla crescita e al consolidamento dei successi sportivi". E lo stesso Mitas fissa la linea con parole nette, senza giri: "Si tratta di continuità e ambizione".

Il messaggio, in filigrana, è chiaro: sul piano sportivo Prema vuole evitare scossoni, mentre sul piano manageriale apre una fase di transizione che arriva dopo l'addio in blocco della famiglia Rosin (fondatori e per 42 anni cuore operativo della squadra) e dopo ulteriori movimenti interni che hanno inciso sull'organigramma tecnico e sportivo come l'addio improvviso del pilota Enzo Deligny, arrivato qualche mese fa e che a pochi giorni dal debutto in Formula 3 ha lasciato il team vicentino per passare alla Van Amersfoort Racing. Il sedile lasciato libero dal 17enne francese sarà occupato dal messicano José Garfias.

Le trattative per l'uscita definitiva della famiglia Rosin

Resta però il punto più sensibile, quello societario. Secondo indiscrezioni carpite in esclusiva da Fanpage.it, oggi DC Racing Solutions sarebbe socio di maggioranza con il 70% delle quote, mentre il restante 30% risulterebbe ancora in mano alla famiglia Rosin e a Guillaume Capietto. Ed è proprio su questo assetto che si starebbero concentrando i dialoghi: sono in corso contatti tra le parti per valutare un'uscita di scena definitiva di Rosin e Capietto, ma al momento non c'è ancora alcun accordo.

È il passaggio che completa il senso della "nuova era" evocata dal team: la nomina di Mitas dà un volto alla ripartenza, ma il capitolo si chiuderà davvero solo quando verranno sciolti gli ultimi nodi sulla proprietà e sull'assetto interno. In mezzo, c'è l'urgenza di proteggere ciò che ha reso Prema una "fabbrica" di talenti e risultati: organizzazione, metodo e capacità di trasformare le categorie junior in un percorso credibile verso l'alto.