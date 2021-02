Il pilota dell'Alpha Tauri Pierre Gasly è risultato positivo al Covid-19. Sta bene, non ha sintomi ed è in isolamento nella propria abitazione dove proseguirà con l'allenamento in vista del Mondiale 2021 di Formula 1. Ad annunciarlo lo stesso vincitore dell'ultimo GP di Monza attraverso i propri profili social:

"Ciao a tutti, spero che stiate bene e al sicuro. Volevo farvi sapere che sono risultato positivo al Covid-19 – ha infatti annunciato Pierre Gasly tramite i social network -. Ho già avvisato tutte le persone con cui sono stato in contatto nei giorni scorsi. Attualmente sono in isolamento e seguo i protocolli stabiliti dalle ASL. Mi sento bene e seguirò il mio programma di allenamento da casa mentre rimango isolato. State bene".

Pierre Gasly diventa dunque il sesto pilota di Formula 1 ad aver contratto il coronavirus. Il primo è stato Sergio Pérez che è stato contagiato l'anno scorso e ha saltato due Gran Premi dello scorso Mondiale. Poi è toccato all'allora compagno di squadra Lance Stroll e sul finire della passata stagione il Covid-19 ha sorpreso anche il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton che a causa del virus ha dovuto saltare il GP di Sakhir.

Questi erano stati gli unici tre casi in Formula 1 nel corso del Mondiale 2020, ma a metà della preseason in vista del Mondiale 2021 ci sono stati altri due casi, ossia Lando Norris e Charles Leclerc. Pierre Gasly è adesso il sesto positivo tra i piloti della classe regina del motorsport.

C'è però una coincidenza che accomuna gli ultimi tre casi. Come avvenuto per Lando Norris prima e Charles Leclerc poi, anche Pierre Gasly ha contratto il virus durante un periodo di vacanza a Dubai. Il britannico della McLaren era stato costretto a restare in isolamento lì negli Emirati Arabi Uniti, mentre il monegasco della Ferrari ha scoperto della positività al rientro a Monte Carlo. Il pilota AlphaTauri è dunque il terzo che, dopo aver trascorso un periodo di vacanza negli Emirati Arabi Uniti, è risultato positivo al Covid-19 e dovrà ora sottoporsi alla quarantena obbligatoria.