Il pilota della Ferrari Charles Leclerc è positivo al Covid-19. Ad annunciarlo lo stesso 23enne monegasco con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram nella quale ha annunciato di star bene e di avere soltanto piccoli sintomi. Il driver del Cavallino è in isolamento nella sua casa di Monte Carlo e sembra abbia contratto il coronavirus per aver avuto contatti diretti con una persona poi a sua volta risultata positiva.

"Ciao a tutti, spero che stiate bene. Vorrei dirvi che sono risultato positivo al Covid-19 – si legge infatti nel messaggio postato dal talentino della scuderia di Maranello -. Sono testato regolarmente in accordo ai protocolli della mia squadra. Sfortunatamente, ho appreso di essere stato in contatto con una persona positiva e immediatamente sono andato in auto-isolamento, avvertendo tutte le persone con le quali sono entrato in contatto. Un test successivo mi ha dato l’ufficialità: sono positivo. Mi sento bene, ho lievi sintomi. Rimarrò in isolamento a casa mia – ha scritto in conclusione Charles Leclerc -, a Monaco, in osservanza alle regole delle autorità locali. Statemi bene e fate attenzione".

Il pilota della Ferrari che in questi giorni non ha avuto contatti diretti con gli uomini di Maranello diventa così il quinto pilota che sarà nella griglia di partenza del Mondiale 2021 di Formula 1 ad aver contratto il Coronavirus. Durante la passata stagione infatti ad esser risultati positivi al Covid-19 erano stati entrambi i piloti Racing Point, Sergio Perez e Lance Stroll, e il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Qualche giorno fa invece ad aver contratto il virus era stato il giovanissimo driver McLaren Lando Norris.