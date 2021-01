Il pilota della McLaren Lando Norris è risultato positivo al Covid-19. Il giovane driver britannico di Formula 1 sta bene, ha perso gusto e olfatto ma non presenta altri sintomi e resterà in isolamento a Dubai, dove si trovava per le vacanze prima dell'inizio della nuova stagione, per i prossimi 14 giorni. Ad annunciarlo il team britannico di Formula 1 con un comunicato diffuso sui propri profili social.

Dopo Sergio Perez, Lance Stroll e Lewis Hamilton, Lando Norris è il quarto pilota di Formula 1 ad aver contratto il coronavirus. Comincia male dunque il 2021 per la nuova Formula del CEO Stefano Domenicali (che oggi si è ufficialmente insediato prendendo il posto di Chase Carey alla guida del Circus) con il Covid-19 che continua ad aleggiare come un'ombra sul prossimo Mondiale 2021. Prima ancora della positività di Lando Norris (uno dei piloti più amati e di maggior talento presenti in griglia nella prossima stagione) infatti era arrivata la notizia che quasi certamente il GP d'Australia, gara d'apertura del prossimo campionato in programma nel week end del 21 marzo, verrà posticipato in autunno proprio a causa della pandemia di coronavirus che dopo aver stravolto l'intera passata stagione sembra adesso incombere nuovamente sulla Formula 1, sui suoi piloti e sul calendario.

Con il probabilissimo forfait del GP di Melbourne dunque la gara d'apertura del Mondiale 2021 dovrebbe diventare quella del GP del Bahrain in programma la settimana successiva. Se ciò dovesse essere confermato Stefano Domenicali e la Formula 1 stanno pensando per motivi logistici di spostare anche i test-prestagionali, al momento programmati a Barcellona dal 2 al 4 marzo, nel paese mediorientale e di ritardarli di dieci giorni (dal 12 al 14 marzo). Stando alle indiscrezioni dunque la prima uscita ufficiale di Lando Norris con la nuova McLaren motorizzata Mercedes al fianco del nuovo compagno di squadra Daniel Ricciardo dovrebbe aver luogo sul circuito del Sakhir a metà marzo. Per il giovane britannico dunque c'è tutto il tempo per guarire dal Covid-19 e tornare ad allenarsi in vista della nuova stagione, dove si annuncia tra i piloti più attesi.

Lo stesso pilota britannico ha poi spiegato le sue condizioni di salute sul proprio profilo Instagram scrivendo in una Stories e rassicurando tutti sul fatto che dopo aver perso gusto e olfatto non ha presentato nessun altro sintomo riconducibile al Covid-19: "Ieri ho perso il gusto e l'olfatto e mi sono immediatamente auto-isolato: sono stato sottoposto a tampone, che ha dato esito positivo. Ho già avvertito tutti coloro con cui sono stato a contatto di mettersi a loro volta in quarantena per i prossimi 14 giorni. Sto bene e non presento altri sintomi, ma volevo che lo sapeste. State attenti".