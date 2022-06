Perez ha rischiato di perdere il GP di Monaco per colpa di un uccello: brivido finale a Montecarlo Il pilota della Red Bull Sergio Perez nei giri finali del GP di Monaco della Formula 1 2022 ha visto la sua vittoria essere messa a rischio a causa di un uccello che ha improvvisamente attraversato la pista di Montecarlo proprio nel momento in cui sopraggiungeva la monoposto del messicano.

A cura di Michele Mazzeo

Sergio Perez a Montecarlo ha conquistato la vittoria più importante della sua carriera in Formula 1. Il successo nel GP di Monaco 2022, ottenuto massimizzando alcuni errori di strategia della Ferrari, ha permesso al messicano di entrare nella ristretta cerchia di coloro che possono vantare un primo posto nella leggendaria gara che si disputa sullo storico circuito che si snoda tra le strette vie della città del Principato. E non solo. Con il trionfo monegasco il 32enne di Guadalajara si è anche guadagnato un prolungamento del contratto con la Red Bull fino al 2024 (con l'annuncio ufficiale arrivato il giorno dopo la corsa) e ha anche creatoun po' di tensione all'interno del team con l'entourage di Verstappen che non ha gradito la strategia adottata nella gara di Montecarlo.

Una vittoria speciale dunque per Sergio Perez che però nel finale ha rischiato di vederla svanire a causa di un imprevisto che ha messo a repentaglio la sua gara proprio quando ormai si stava dirigendo verso un certo successo. Già perché, quando mancavano solo pochi minuti al termine del GP di Monaco (concluso allo scadere delle tre ore pur non avendo completato tutti i 78 giri previsti), il messicano è stato autore di un'improvvisa frenata che ha in qualche modo deteriorato le sue gomme costringendolo agli straordinari per resistere agli attacchi del ferrarista Carlos Sainz che, approfittando della difficoltà con gli pneumatici, si è incollato alla RB-18 numero #11 cercando di indurlo all'errore mettendogli pressione.

In un primo momento si è pensato che quell'improvviso bloccaggio che ha messo a rischio la vittoria del messicano fosse dovuta ad un errore dello stesso pilota o ad una pozzanghera sull'asfalto non ancora asciugatasi, ma rivedendo le immagini in video si è scoperto che quella brusca frenata che avrebbe potuto compromettere il GP di Monaco di Sergio Perez è in realtà dovuta alla necessità di evitare un uccello che in quel momento stava attraversando la pista monegasca volando quasi radente al suolo. Pur complicando leggermente i piani del driver della Red Bull, alla fine questo piccolo imprevisto non si è rivelato cruciale ai fini del risultato della corsa e sia Perez che l'uccello hanno potuto festeggiare.