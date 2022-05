La vittoria di Perez a Monaco crea tensione in Red Bull: “Dovevano far vincere Verstappen” Paradosso in Red Bull dopo l’insperata vittoria di Sergio Perez nel GP di Monaco della Formula 1 2022: il papà dell’altro pilota Max Verstappen ha infatti rivolto pesanti accuse al team austriaco per quanto avvenuto a Montecarlo creando un pizzico di tensione all’interno della squadra.

A cura di Michele Mazzeo

La Red Bull esce dal GP di Monaco della Formula 1 2022 con un risultato che per l'intero weekend sembrava impossibile da ottenere a causa della netta superiorità della Ferrari sul circuito di Montecarlo rispetto alle RB-18. La vittoria di Sergio Perez e il terzo posto di Max Verstappen hanno permesso alla scuderia austriaca di aumentare il proprio vantaggio in classifica nel mondiale costruttori sul team di Maranello e anche al campione del mondo di in carica di guadagnare punti sul rivale per il titolo iridato Charles Leclerc finito quarto a causa di diversi errori di strategia del muretto del Cavallino. Il tutto su una pista che vedeva ampiamente favorita la squadra italiana che si presentava al via della gara con entrambi i piloti in prima fila su un tracciato in cui il sorpasso è quasi impossibile.

La grande gioia mostrata dopo la corsa dal team principal Christian Horner e da tutti gli uomini del team di Milton Keynes di fatto conferma quanto questo risultato sia stato inaspettato e quanto possa essere determinante per il prosieguo della stagione. Tutti felicissimi dunque tranne il pilota numero uno Max Verstappen che non sembra aver preso bene la strategia adottata durante il Gran Premio monegasco dalla squadra austriaca che ha favorito il messicano anziché lui. Una cosa che dunque potrebbe creare qualche piccola tensione all'interno della scuderia che dopo sette gare guida saldamente il Mondiale.

Questo infatti traspare dalle pubbliche accuse rivolte alla Red Bull da Jos Verstappen, ex pilota di Formula 1 e papà dell'attuale leader della classifica iridata, dopo la gara di Montecarlo. Al padre del campione del mondo in carica difatti non è per nulla andato giù il fatto che il muretto non abbia fatto di tutto per far vincere il figlio e abbia invece volontariamente favorito Perez:

"La Red Bull ha ottenuto un buon risultato, ma allo stesso tempo ha esercitato poca influenza per aiutare Max a prendere il comando della gara. Il fatto che sia arrivato terzo lo deve soltanto all'errore della Ferrari – ha scritto infatti Jos sul sito ufficiale del figlio commentando quanto avvenuto nel GP di Monaco –. Il leader del campionato, Max, non è stato aiutato in questo senso dalla strategia scelta. Ha funzionato esclusivamente a favore di Checo. Mi ha deluso e vorrei che ci fosse stato un trattamento diverso per il leader del campionato – ha poi proseguito papà Verstappen nel suo duro sfogo contro la Red Bull –. Perez ha effettivamente vinto la gara a causa del primo pit-stop. La squadra può farla passare come una scommessa, ma aveva già visto con Gasly che le gomme intermedie erano l'opzione migliore in quel momento".

Pesanti dunque le accuse rivolte alla squadra guidata dal team principal Christian Horner che, secondo Jos Verstappen, avrebbe deliberatamente favorito Perez anziché il leader del Mondiale di Formula 1 2022 Max Verstappen per la vittoria nella corsa di Montecarlo. Accuse che di certo non faranno piacere ai vertici della scuderia austriaca che, dopo l'insperato risultato del GP di Monaco, tutto si sarebbe aspettato tranne che ciò avrebbe potuto caricare di tensione la squadra.