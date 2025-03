video suggerito

Perché Leclerc e Hamilton sono stati squalificati nel GP Cina: cosa hanno trovato sulle loro Ferrari Perche entrambe le Ferrari sono state squalificate nel GP Cina della Formula 1 2025, incredibilmente per motivi diversi: cosa hanno trovato gli ispettori FIA sulle SF-25 di Leclerc e Hamilton dopo la corsa di Shanghai.

A cura di Michele Mazzeo

Il GP della Cina che si era aperto con la prima gioia regalata da Lewis Hamilton alla Ferrari vincendo la Sprint Race si è poi trasformato in un incubo per la scuderia di Maranello che, dopo una gara non brillante che aveva visto i suoi due alfieri concludere al quinto e al sesto posto, ha visto entrambi i piloti venire squalificati diverse ore dopo la bandiera a scacchi in quanto le loro monoposto, seppur per motivi diversi, sono risultate irregolari in seguito alle canoniche ispezioni fatte dal personale della FIA al termine di ogni gara del Mondiale di Formula 1 2025. Due squalifiche che però, come vedremo analizzandole nel dettaglio, sono entrambe frutto di un errore di calcolo da parte degli uomini del Cavallino Rampante.

Perché Charles Leclerc è stato squalificato dopo la gara in Cina: cosa c'era di irregolare sulla sua Ferrari

La squalifica di Charles Leclerc dalla gara del GP della Cina è infatti dovuta ad una questione di peso della vettura dopo la corsa. Al momento della pesa (che viene effettuata su due diverse bilance) infatti ogni monoposto che ha tagliato il traguardo, tolto il carburante residuo, devono avere un peso superiore al minimo consentito dal regolamento, vale a dire 800 kg.

La comunicazione degli Ispettori FIA dopo aver ispezionato la Ferrari di Charles Leclerc al termine della gara del GP della Cina di Formula 1

Come rilevano sia la nota tecnica del capo degli ispettori FIA in Formula 1, Jo Bauer, che quella emessa dai Commissari per ufficializzare la squalifica della Ferrari numero 16 infatti è stato certificato che la SF-25 del monegasco (pesata con un'ala anteriore nuova dato che quella utilizzata in gara era stata danneggiata nello sfortunato contatto al via con il compagno di squadra) dopo il consueto scarico del carburante residuo dal serbatoio pesava 799 kg (dato confermato da entrambe le bilance) e dunque era sottopeso di un chilogrammo rispetto al minimo consentito dal regolamento tecnico vigente in F1.

La sentenza di squalifica nei confronti di Charles Leclerc decisa dai Commissari FIA dopo il GP della Cina di F1

Perché Lewis Hamilton è stato squalificato al termine della corsa F1 di Shanghai: cosa hanno trovato gli ispettori FIA

La squalifica di Lewis Hamilton dalla seconda gara del Mondiale di Formula 1 2025 è invece dovuta alla questione dell'altezza da terra della monoposto. Due anni fa infatti, per ragioni di sicurezza data la ricomparsa del porpoising con l'introduzione delle vetture "a effetto suolo", si è deciso di stabilire dei limiti stringenti per quanto riguarda l'altezza minima da terra che le macchine da F1 possono avere nel corso di una gara e come strumento di misurazione si è deciso di utilizzare l'usura dello "skid wear" (il pattino posto sotto il fondo delle vetture) stabilendo la misura di 9 millimetri come spessore minimo consentito tra questo e l'asfalto.

La comunicazione degli Ispettori FIA dopo aver ispezionato la Ferrari di Lewis Hamilton al termine della gara del GP della Cina di Formula 1

Nel caso specifico che ha portato alla squalifica di Lewis Hamilton a Shanghai dopo la gara del GP della Cina gli ispettori FIA hanno rilevato un'eccessiva usura dello skid che al termine della corsa, nella parte centrale della monoposto, aveva uno spessore da terra di 8,6 millimetri, vale a dire 0,4 millimetri sotto il limite consentito dal regolamento.

La sentenza di squalifica nei confronti di Lewis Hamilton decisa dai Commissari FIA dopo il GP della Cina di F1

Qual è stato l'errore commesso dalla Ferrari che ha causato la squalifica di Leclerc e Hamilton a Shanghai

In entrambi i casi dunque si è trattato di un errore di misurazione commesso dalla Ferrari che, per quel che riguarda la squalifica di Leclerc, nel gioco dei pesi e delle zavorre evidentemente non ha calcolato esattamente il peso minimo della vettura una volta svuotato il serbatoio dal carburante, mentre per quel che concerne la squalifica di Lewis Hamilton non ha alzato abbastanza la monoposto (come aveva invece fatto nel round di apertura in Australia). Più preoccupante certamente il secondo errore dato che lascia pensare che sulla SF-25 vi sia un problema a livello strutturale che costringe la scuderia di Maranello a dover aumentare l'altezza da terra della monoposto più di quanto previsto in galleria del vento e nelle simulazioni perdendo inevitabilmente in termini di prestazione.