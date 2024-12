video suggerito

Perché la Ferrari non farà un evento per presentare Lewis Hamilton: "È decisamente troppo" Il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha svelato il programma d'avvicinamento al Mondiale di Formula 1 2025 della scuderia di Maranello rivelando anche i motivi per i quali ha deciso di non organizzare nessun evento di presentazione ufficiale per il nuovo pilota, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo aver sbrigato le ultime pratiche post-mondiale, regalato un saluto speciale a Carlos Sainz e pianificato il serrato programma di avvicinamento alla Formula 1 2025, la Ferrari ha chiuso i battenti per delle brevissime vacanze invernali con appuntamento fissato intorno al 10 gennaio in quel di Maranello per dare ufficialmente inizio alla nuova stagione. Il crono-programma della scuderia è ormai stilato e guardandolo non si può non notare come manchi un evento che tutti si aspettavano: non ci sarà una presentazione ufficiale del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton come nuovo pilota.

Ricapitolando infatti il fresco 40enne (lì compirà il prossimo 7 gennaio) inizierà la sua avventura a Maranello a metà gennaio e intorno al 21 gennaio dovrebbe fare il suo debutto in pista girando con una F1-75 del 2022 sul circuito privato di Fiorano. Il 18 febbraio invece, insieme al suo compagno di squadra Charles Leclerc e al team principal Frederic Vasseur, sarà protagonista dell'evento collettivo che si terrà a Londra e in cui verranno mostrate per la prima volta le nuove livree delle monoposto per l'imminente campionato. Il giorno successivo, il 19 febbraio, lui e tutti gli uomini della scuderia saranno impegnati nella ‘vera' presentazione della nuova Ferrari per il Mondiale di Formula 1 2025 (quella che ad oggi è chiamata con il numero di progetto ‘677') che, in quella stessa occasione, Hamilton e Leclerc proveranno sempre sul tracciato casalingo.

Il 26 febbraio invece si comincerà a fare sul serio con la tre-giorni di test prestagionali in Bahrain durante la quale avverrà il vero debutto di Lewis Hamilton e Charles Leclerc sulla macchina con cui da lì a qualche giorno prenderanno il via alla prima gara del mondiale in programma nel weekend del 16 marzo in Australia. Un crono-programma serrato dunque, che non prevede però alcun evento speciale per presentare ufficialmente il nuovo alfiere della scuderia Ferrari che condivide con Michael Schumacher il titolo di pilota più titolato della storia.

Una decisione, quella presa dalla casa del Cavallino Rampante che ha stupito un po' tutti, ma figlia di una serie di motivi che il team principal Frederic Vasseur ha rivelato durante il pranzo di Natale con i media e che la testata specializzata Autoracer.it ha riportato. "Dobbiamo essere concentrati sulla stagione che verrà. Ci sarà un periodo molto serrato tra il primo giorno di Lewis a Maranello e il lancio della vettura. È una questione di poche settimane e voglio che tutti si concentrino solamente sulle prestazioni. Significa che avremo il lancio del campionato a Londra e il giorno dopo il lancio ufficiale della nostra vettura. Per me sono già due eventi importanti ed è decisamente troppo. Voglio essere concentrato sullo sviluppo, sulla performance e non sullo spettacolo" ha difatti spiegato l'ingegnere francese che, in continuità con quanto fatto fin dal suo arrivo a Maranello, a riflettori e microfoni preferisce di gran lunga che a far parlare siano le prestazioni in pista della vettura e dei suoi piloti, anche se uno di questi si chiama Lewis Hamilton e di titoli mondiali di Formula 1 ne ha vinti sette.