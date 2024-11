Rivoluzione in Formula 1, tutte le monoposto 2025 saranno svelate in unico show a Londra

video suggerito

Prosegue l'opera di spettacolarizzazione della Formula 1 da parte di Liberty Media. L'ultima rivoluzione riguarda la presentazione delle monoposto che si sfideranno in pista nel prossimo Mondiale di Formula 1 2025. Se finora ogni scuderia ha organizzato autonomamente il lancio della propria vettura, dal prossimo anno ciò non sarà più possibile dato che ci sarà uno show unico in cui tutti i team dovranno presentare le vetture con cui i suoi piloti correranno nel campionato F1.

Per quanto riguarda il 2025, in cui si festeggerà il 75° anniversario della Formula 1, l'appuntamento è fissato per il 18 febbraio tra le 20:00 e le 22:00 all'O2 Arena di Londra per un evento che vedrà presenti tutti e dieci i team F1, i loro piloti, i direttori sportivi e i team principal e nel quale, tra uno spettacolo e un altro, sveleranno le macchine per il Mondiale.

Per la prima volta nella storia della Formula 1 dunque tutti i dieci team (Alpine, Aston Martin, Ferrari, Haas, Sauber, McLaren, Mercedes, Racing Bulls, Red Bull e Williams) si riuniranno con i fan per una serata speciale per dare ufficialmente il via alla nuova stagione e svelare le livree del 2025.

Questo evento, curato dal creativo Brian Burke, oltre alla presentazione delle vetture e delle coppie di piloti con cui ogni team di Formula 1 parteciperà al prossimo Mondiale, vedrà anche l'avvicendarsi di interviste a personaggi che hanno fatto la storia della Formula 1 e di spettacoli di star internazionali della musica.

A breve sarà possibile acquistare i biglietti per gustarsi lo show dal vivo con i prezzi che vanno da 58 sterline (70 euro al cambio attuale) a 113 sterline (136 euro) a seconda del settore scelto all'interno dell'O2 Arena. I ticket saranno in vendita dalle ore 10:00 di venerdì 15 novembre su www.theo2.co.uk/F175live. Anche chi non sarà presente a Londra potrà comunque seguire l'evento in diretta TV con i dettagli della trasmissione e ulteriori informazioni che saranno annunciati nel corso delle prossime settimane.