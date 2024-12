video suggerito

Perché la nuova Ferrari 2025 non sarà svelata davvero nell’evento di presentazione della Formula 1 Il 18 febbraio 2025 verranno svelate le livree di tutte le vetture di Formula 1 del 2025. La Ferrari 2025 verrà svelata interamente il 19 febbraio a Fiorano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 18 febbraio verranno svelate le livree di tutte le dieci scuderie che competeranno nel Mondiale di Formula 1 2025. Tutte insieme appassionatamente. In una grande serata evento il circus riaccenderà virtualmente i motori. L'attesa è già tanta. Ma la Ferrari sui propri canali social, però, ha dato un altro appuntamento per il 19 febbraio quando sarà svelata completamente la vettura che guideranno Hamilton e Leclerc.

Tutte le F1 2025 presentate assieme

Per diverso tempo si è parlato di una presentazione unica delle monoposto di Formula 1. Dal 2025 sarà così. A Londra è stato fissato un grande evento martedì 18 febbraio, alla 02 Arena, dove si scopriranno le livree delle dieci scuderie, rappresentate da piloti, team principal e direttori sportivi. Lo spettacolo sarà assicurato. La Ferrari, però, mostrerà solo i propri colori, si parla di qualche novità a livello cromatico – il rosso non si tocca ovviamente, ma potrebbe non essere lo stesso del 2024.

Il 19 febbraio la presentazione della Ferrari 2025

La scuderia di Maranello ha dato appuntamento per il giorno successivo, mercoledì 19 febbraio a Fiorano, per la presentazione ufficiale o meglio completa della vettura del 2025, che per ora non ha ancora un nome vero – viene chiamata provvisoriamente infatti la 677. La Ferrari, a differenza dell'ultima stagione, organizzerà un evento pubblico, anche se per una cerchia ristretta. Vasseur ha definito ‘interamente nuova' la Ferrari che darà la caccia al titolo, testuale: ci sarà meno dell'un percento di componenti in comune con la vettura che ha portato Leclerc e Sainz a giocarsi il titolo Costruttori ad Abu Dhabi.

Leggi anche Svelata la entry list della Formula 1 2025: la Red Bull mette Perez ma lascia comunque un posto libero

Quando ci sarà l'esordio di Lewis Hamilton sulla Ferrari

Prima ancora della presentazione collettiva la Ferrari ha intenzione di far guidare Lewis Hamilton, che dalla seconda metà di gennaio in poi potrebbe avere la possibilità di effettuare uno shakedown a Fiorano. L'esordio del sette volte campione del mondo potrebbe avvenire con la F1-75 (del 2022) o sulla SF-23 (2023), anche se il team principal Vasseur non ha escluso nessuna opzione. La data è ancora ignota perché le date sono poche e dipenderà anche dalle condizioni meteo, ma un giorno buono per far guidare a Hamilton per la prima volta la Ferrari arriverà.