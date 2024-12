video suggerito

Sainz nervoso per l'ultima volta in pista con una Ferrari F1, c'è anche il papà: "Sono così teso" Ultimo giorno in Ferrari per Carlos Sainz che è sceso in pista a Fiorano per l'ultima volta su una F1 del team di Maranello, con lui anche il leggendario padre Carlos Sainz sr che ha evidentemente messo molta apprensione sul figlio che non è riuscito a nascondere la tensione per questa inedita riunione di famiglia per la sua ultimissima da pilota del Cavallino Rampante.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo quattro anni ricchi di gioie e dolori le strade di Carlos Sainz e della Ferrari si sono separate definitivamente. Ad Abu Dhabi è andata in scena la sua ultima gara da pilota del Cavallino nel Mondiale di Formula 1 2024 e, nei giorni successivi, in un filming day e nei test collettivi di fine stagione ha debuttato con quella che sarà la sua prossima squadra, ossia la Williams. Ma è stato martedì 17 dicembre che l'avventura del pilota spagnolo a Maranello si è chiusa definitivamente con un evento del tutto inedito: il 31enne madrileno ha infatti girato a Fiorano insieme al padre, la leggenda del rally e della Dakar, Carlos Sainz Sr che a bordo di una F1-75 ha fatto il suo debutto al volante di una monoposto da Formula 1.

E a stupire è stata soprattutto la grande tensione con cui Carlos Sainz jr si è approcciato a questa particolarissima "riunione di famiglia" sul circuito privato della scuderia italiana. Se prima di ogni gara del mondiale di Formula 1 infatti siamo sempre stati abituati a vedere un Carlos Sainz tranquillo e sicuro dei propri mezzi, così non è stato nel momento in cui il papà è sceso in pista prima da solo e poi insieme a lui.

Ed è stato lui stesso ad averlo reso pubblico con un video pubblicato sui propri profili social. Un video che si apre con un "I'm so stressed" ("Sono così teso") che non lascia spazio a dubbi e che mostra un Carlos Sainz inedito. Il correre in pista insieme al leggendario padre evidentemente lo ha messo più in difficoltà di quanto lo facciano le gare del campionato di Formula 1.

Tensione che non sembra aver superato nemmeno nel momento in cui ha indossato tuta e casco e si è calato nell'abitacolo della sua monoposto per fare qualche giro insieme a Carlos Sainz Sr. "Chi avrai dietro?" gli hanno infatti chiesto i meccanici cercando di smorzare un po' la tensione, ma la sua risposta "Lo avrò davanti!" lascia intendere che era tutt'altro che rilassato.

Di certo però non dimenticherà mai questo suo ultimo giorno da pilota Ferrari in cui ha vissuto un'esperienza unica e che difficilmente capiterà nuovamente. Correre in pista a bordo di una Ferrari da Formula 1 insieme all'uomo e al pilota che ha sempre detto di essersi ispirato e per il quale (come dimostra anche il discorso con cui si è congedato dai suoi meccanici e dalla delegazione dei vertici della scuderia capeggiati dal team principal Frederic Vasseur) nutre un'ammirazione sconfinata e di cui, data la grande apprensione con cui si è approcciato a questa sgambata in famiglia, teme molto il giudizio.