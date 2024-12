video suggerito

La festa d’addio della Ferrari a Carlos Sainz è speciale: anche il papà in pista nell’ultima a Fiorano La Ferrari ha organizzato una festa d’addio speciale per Carlos Sainz che dopo quattro anni lascia la scuderia di Formula 1 di Maranello: lo spagnolo e il padre Carlos Sainz sr girano in pista a Fiorano con una F1 del Cavallino Rampante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

L'avventura di Carlos Sainz con la Ferrari si è già conclusa subito dopo l'ultima gara del Mondiale di Formula 1 2024 ad Abu Dhabi (tant'è che il giorno successivo è stato protagonista di un filming day con la Williams e il martedì ha disputato il test di fine stagione con la stessa scuderia britannica con cui disputerà il prossimo campionato) ma ufficialmente si concluderà martedì 17 dicembre quando tornerà per un'ultima volta a Maranello per salutare tutti. Ed è proprio in occasione di quest'ultima visita dello spagnolo da pilota del Cavallino Rampante che la squadra diretta da Frederic Vasseur ha organizzato una festa d'addio per il 31enne madrileno e per la sua famiglia. E, stando a quanto filtra, sarà una festa d'addio molto speciale.

Già, perché, secondo quanto rivelato da Autoracer.it, la Ferrari avrebbe organizzato una ‘cerimonia di addio' inedita per salutare Carlos Sainz dopo quattro anni di militanza a Maranello: il 17 dicembre infatti il pilota spagnolo girerà per un'ultima volta sul circuito privato del Cavallino Rampante a Fiorano e insieme a lui, al volante di una F1-75 (la monoposto del 2022), in pista ci sarà anche il padre, cioè la leggenda del rally Carlos Sainz Sr che a 62 anni dunque si troverà a guidare per la prima volta in pista una F1 rossa prima di tornare alla Dakar per difendere il titolo conquistato l'anno prima (quest'anno vi parteciperà con Ford dopo aver lasciato l'Audi).

Un momento speciale dunque per la famiglia Sainz che avrà l'occasione di salutare così quella che negli ultimi quattro anni è stata la casa di Carlos Jr prima del ‘rompete le righe' della Scuderia Ferrari in vista delle festività natalizie che arriverà giovedì 19 dicembre per poi darsi appuntamento al 2025 quando il madrileno sarà ufficialmente Williams e in rosso, al suo posto, ci sarà il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton (che dovrebbe debuttare a bordo di una monoposto del Cavallino Rampante, proprio a Fiorano, nella seconda metà di gennaio).