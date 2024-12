video suggerito

Leclerc e Sainz fanno uno-due ad Abu Dhabi quando il Mondiale è finito: cosa è successo nei test F1 Charles Leclerc e Carlos Sainz chiudono in vetta alla classifica dei tempi nel test sul circuito di Abu Dhabi che chiude la stagione della Formula 1 2024. Il monegasco della Ferrari precede lo spagnolo, compagno di squadra fino a due giorni prima, al debutto con la Williams. Trai rookie il migliore è il talento italiano della Mercedes Andrea Kimi Antonelli sceso in pista solo al pomeriggio dopo aver smaltito l'influenza.

A cura di Michele Mazzeo

Il Circus della Formula 1 va ufficialmente in vacanza. Il lavoro di questo 2024 dei team si è infatti concluso con i test collettivi di fine stagione andati in scena sul circuito di Yas Marina due giorni dopo l'ultima gara della stagione corsa ad Abu Dhabi che ha regalato il titolo costruttori alla McLaren. E il verdetto dei test F1 sul tracciato emiratino suona quasi come una beffa per la Ferrari: in prima e seconda posizione nella classifica dei tempi ci sono infatti Charles Leclerc e Carlos Sainz, cioè l'unico risultato che se messo a segno nella gara di domenica avrebbe tenuto in vita le speranze della scuderia di Maranello di laurearsi campione del mondo.

Beffa e rimpianti a parte, le otto ore di prove libere sul circuito di Yas Marina si sono rivelate molto importanti in ottica mondiale 2025 e non solo per il fornitore di pneumatici Pirelli (che ha potuto testare le nuove gomme per il prossimo campionato). A partire proprio da Sainz con la Williams, sono stati tanti infatti i piloti che hanno potuto esordire con i colori della squadra con cui correranno nella prossima stagione, fatta eccezione per Lewis Hamilton a cui la Mercedes non ha dato il permesso per scendere in pista con la Ferrari prima della scadenza del suo contratto che avverrà il prossimo 31 dicembre.

Ogni team ha potuto girare con due monoposto: una obbligatoriamente con al volante un rookie (cioè un pilota che ha corso massimo due gare di Formula 1 nella sua carriera), mentre nessun vincolo era imposto per quanto riguarda l'altra vettura. I test F1 di fine stagione dunque sono stati il primo assaggio del Mondiale di Formula 1 2025 e, come detto, almeno per quel che riguarda i tempi (nettamente più alti di quelli realizzati durante le qualifiche del GP di Abu Dhabi andate in scena tre giorni prima), è stato Charles Leclerc a bordo della Ferrari SF-24 a segnare la miglior prestazione della giornata con un 1:23.510 che gli ha permesso di precedere di 125 millesimi quel Carlos Sainz che fino a due giorni prima era suo compagno di squadra e per la prima volta si è ritrovato come avversario.

Buon debutto con la nuova squadra anche per Nico Hulkenberg che, alla prima con la Sauber, chiude al quarto posto nella classifica dei tempi inserendosi a sandwich tra le due Mercedes di George Russell e di il giovanissimo talento italiano Andrea Kimi Antonelli che, dopo aver saltato la sessione mattutina per smaltire lo stato influenzale che non gli ha permesso di prendere parte all'ultimo round del campionato di Formula 2, è sceso in pista a bordo della W-15 nel pomeriggio piazzando la miglior prestazione cronometrica tra i rookie (due decimi di vantaggio sul debuttante scelto da Racing Bulls per questi test, il sorprendente Ayumu Iwasa).

Nessuna caccia al tempo ma tanti chilometri messi a referto per tutti gli altri piloti scesi in pista: da i due reserve driver della Ferrari Arthur Leclerc e Antonio Fuoco che alternandosi sulla SF-24 destinata ai rookie hanno raccolto dati importanti su cui in questo inverno potranno lavorare gli ingegneri a Maranello, a chi come, Jack Doohan e Gabriel Bortoleto, si è preparato in vista della prima stagione da titolare in Formula 1, e anche a chi, come Isack Hadjar spera ancora di guadagnarsi un posto in griglia (cosa probabile se, come sembra, Perez non sarà confermato in Red Bull e uno tra Tsunoda e Lawson sarà promosso al fianco di Max Verstappen lasciando così libero un sedile in Racing Bulls).

La classifica dei tempi dei test F1 di Abu Dhabi 2024

Charles Leclerc (Ferrari) 1:23.510 – 134 giri Carlos Sainz (Williams) 1:23.635 – 146 giri George Russell (Mercedes) 1:23.789 – 134 giri Nico Hulkenberg (Sauber) 1:23.856 – 113 giri Kimi Antonelli (Mercedes) 1:23.873 – 62 giri Ayumu Iwasa (Racing Bulls) 1:24.100 – 110 giri Pato O'Ward (McLaren) 1:24.222 – 116 giri Jack Doohan (Alpine) 1:24.268 – 137 giri Paul Aron (Alpine) 1:24.275 – 121 giri Esteban Ocon (Haas) 1:24.305 – 119 giri Luke Browning (Williams) 1:24.375 – 105 giri Ryo Hirakawa (Haas) 1:24.435 – 133 giri Liam Lawson (Racing Bulls) 1:24.440 – 159 giri Arthur Leclerc (Ferrari) 1:24.576 – 68 giri Isack Hadjar (Red Bull) 1:24.632 – 125 giri Lando Norris (McLaren) 1:24.678 – 84 giri Yuki Tsunoda (Red Bull) 1:24.689 – 127 giri Gabriel Bortoleto (Sauber) 1:24.738 – 130 giri Oscar Piastri (McLaren) 1:24.838 – 72 giri Jak Crawford (Aston Martin) 1:24.997 – 109 giri Felipe Drugovich (Aston Martin) 1:25.014 – 146 giri Frederik Vesti (Mercedes) 1:25.159 – 55 giri Antonio Fuoco (Ferrari) 1:25.238 – 73 giri