I velocissimi pit-stop della Ferrari sono finiti sotto indagine FIA in F1: cosa hanno scoperto La Ferrari è stata la più veloce nei pitstop nei GP d'Australia e Cina. La FIA, che ha stabilito delle nuove regole per il cambio gomme, ha effettuato un'ispezione ulteriore in casa Ferrari.

A cura di Alessio Morra

Nello sport ad altissimi livelli i dettagli fanno la differenza. Ciò vale all'ennesima potenza in Formula 1, dove una gara si può vincere o perdere per uno o due decimi di secondo. Un'inezia nella vita vera. I pit-stop possono giocare un ruolo fondamentale. La Ferrari in questo è in assoluto tra le migliori. Allenamenti duri hanno riportato i meccanici italiani tra i migliori in assoluto. Nonostante il cambio di regolamento, la Ferrari vola al pit-stop. Gli ispettori della FIA hanno voluto indagare e hanno scoperto che era tutto regolare, ma nonostante ciò sono rimasti sorpresi dalla velocità e dall'organizzazione maniacale e certosina. Su questo Hamilton e Leclerc possono dormire sonni tranquilli.

Rapidissimi i pit stop Ferrari in Australia e Cina

In Cina le due Ferrari sono state squalificate per delle irregolarità. Fuori sia Leclerc che Hamilton dall'ordine d'arrivo: diciotto punti buttati al vento. Gli ispettori della FIA alla vigilia del weekend di Suzuka hanno continuato a vigilare sulla Ferrari, come in realtà su tutte le altre scuderie. Anche a questo giro si sono concentrati sui pit-stop perfetti della Rossa, che è stata la più rapida nel cambio gomme sia a Melbourne che in Cina con 2"05 per il pit di Leclerc.

La FIA analizza i pit stop della Ferrari

I controlli per i pit-stop erano stati già effettuati a Shanghai, dove nell'ambito dei controlli fisici aggiuntivi che la FIA effettua su vetture selezionate aveva esaminato nel dettaglio i pit delle scuderia italiana. Qualcosa di anomalo. Perché tendenzialmente le ispezioni si effettuano su aspetti tecnici specifici, non sul cambio gomme. I controlli sono stati effettuati per vedere se c'erano degli automatismi nei pit stop che rendono il cambio gomme troppo veloce, tutto in funzione della sicurezza.

L'ispezione della Ferrari è stata accurata, è stata osservata l'attrezzatura per i pit-stop ed è stata effettuata un'analisi dei pit stop simulati dal team ma anche di quelli effettuati nel GP della Cina. La conclusione è stata stupefacente per la FIA. Non tanto perché non è stato scoperto nulla di anomalo, ma perché hanno visto che la Scuderia di Maranello è stata impeccabile, ed è stata velocissima nonostante le nuove norme.

Cosa dice il Regolamento per i pit stop

L'articolo 10.9.2 del Regolamento tecnico della F1 stabilisce che i sistemi di pit-stop automatici in cui i snesori rilevano il completamento della sostituzione degli pneumatici e inviano il segnale al pilota di ripartire sono illegali. Ogni team ha rispettato la regola, ma ognuno di loro ha cercato di trovare un altro limite. Per sventare azioni pericolose la FIA ha stilato alcune linee guide che i team devono rispettare nel Mondiale 2025.

Queste sono le regole per i pit stop: Il dado della ruota deve essere fissato correttamente (1) con l'operatore della pistola a ruota che invia un messaggio di completamento; poi deve arrivare un segnale di angolo, una sorta di ricevuto (2); poi i martinetti vengono rilasciati per abbassare l'auto (3) e infine (4) viene dato l'ok al pilota per partire. La FIA stabilisce che l'ok può arrivare solo quando tutti i martinetti siano completamente sbloccati.