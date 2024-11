Perché Sainz corre con la Williams nei Test F1 di Abu Dhabi ma Hamilton non corre con la Ferrari

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Il Mondiale di Formula 1 2024 deve ancora emettere i suoi verdetti con i titoli piloti e costruttori che si decideranno nelle ultimissime gare della stagione. Nel paddock del Circus però si è anche proiettati al futuro, a ciò che succederà al termine della stagione, con tanti piloti che cambieranno team. Cosa che riguarda da vicino anche la Ferrari che dopo quattro anni saluterà Carlos Sainz per accogliere il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton che lascerà la Mercedes facendo così spazio al giovane talentuoso debuttante italiano Andrea Kimi Antonelli.

L'esordio dello spagnolo con la sua squadra avverrà già nel 2024, nel test di fine stagione che ogni si svolge ad Abu Dhabi dopo la gara conclusiva del Mondiale. Ad annunciarlo è stata la Williams con un comunicato diramato tramite i propri canali ufficiali alla vigilia del terzultimo round stagionale che si terrà a Las Vegas:

"La Williams Racing è lieta di annunciare che Carlos Sainz si unirà al team per i prossimi test di fine stagione ad Abu Dhabi, segnando i primi passi nei preparativi per la stagione 2025. Questa opportunità anticipata consente sia a Carlos che alla Williams di iniziare a costruire il loro rapporto in vista del prossimo semestre. La sessione di test sul circuito di Yas Marina rappresenterà per lo spagnolo un'occasione preziosa per iniziare a integrarsi nell'ambiente del suo nuovo team, quando guiderà per la prima volta la FW46. Carlos rappresenterà la Williams al fianco di Alex Albon nel 2025, formando una delle formazioni di piloti più formidabili sulla griglia di partenza. Il trentenne ha avuto finora una carriera impressionante in Formula 1, ottenendo 25 podi e quattro vittorie in gara guidando per Toro Rosso, Renault, McLaren e Scuderia Ferrari. Il suo ultimo trionfo in un Gran Premio risale a ottobre, quando si classificò al primo posto nel GP di Città del Messico del 2024. Non vediamo l'ora di collaborare con Carlos negli Emirati Arabi Uniti il ​​mese prossimo" si legge infatti nella nota pubblicata dal team di Grove.

Nei Test F1 di Abu Dhabi dunque la Ferrari si ritroverà ad avere un solo pilota titolare, Charles Leclerc, mentre l'altro, almeno fino al 31 dicembre 2024, girerà per la prima volta con la Williams, cioè la squadra con cui disputerà il prossimo Mondiale di Formula 1 2025. La Rossa nel Test post-season, a fianco al monegasco, dovrà quindi schierare un collaudatore o un pilota di riserva (con Oliver Bearman che dovrebbe essere sulla Haas, la scelta potrebbe ricadere su Arthur Leclerc, Antonio Fuoco, Davide Rigon o Antonio Giovinazzi). Già, perché Lewis Hamilton non potrà anticipare il suo debutto al volante di una monoposto della scuderia di Maranello (il suo esordio sarà a Fiorano con la F1-75 ad inizio gennaio).

Il motivo? Se la Ferrari ha dato il suo benestare affinché Carlos Sainz (il cui contratto con il Cavallino scade il 31 dicembre 2024) possa prendere parte ai test con quello che dal 2025 sarà il suo nuovo team, cioè la Williams, non ha però ricevuto lo stesso trattamento da parte della Mercedes che, causa pressione da parte di alcuni importanti sponsor, non ha dato il via libera a Lewis Hamilton di vestirsi di rosso fino all'ultimo giorno in cui sarà sotto contratto con essa (anche in questo caso il 31 dicembre 2024). Ufficialmente il motivo di questo rifiuto sarebbe da rintracciarsi nei tanti eventi promozionali a cui il 39enne di Stevenage dovrà partecipare da qui al termine del suo contratto con gli sponsor della casa tedesca, ma non si può non pensare che dietro vi sia anche la volontà di servire una piccola vendetta per lo ‘scippo' fatto da Fred Vasseur e la decisione di Lewis Hamilton di attivare la clausola di salvaguardia e rescindere il suo contratto con un anno d'anticipo per passare proprio ai rivali della Ferrari.