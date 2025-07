Hamilton ha presentato un documento alla Ferrari per la nuova F1: “Non ho molto tempo per vincere”

Lewis Hamilton ha svelato il contenuto del documento tecnico consegnato alla Ferrari con le sue indicazioni per la nuova macchina per la F1 2026. “Sto mettendo in discussione tutto: è questo il momento decisivo”, ha dichiarato.

A Spa-Francorchamps la Ferrari si presenta con una SF-25 leggermente aggiornata, ma è chiaro che il Mondiale di Formula 1 2025 per Lewis Hamilton è già più un passaggio che un traguardo. Il britannico guarda avanti, pensa già al 2026 e lo fa con la lucidità di chi sa che non può permettersi di sprecare tempo: ha consegnato alla Ferrari un documento dettagliato con le sue indicazioni per la monoposto del nuovo ciclo tecnico. "Ho partecipato a riunioni, anche con Elkann, Vasseur e i responsabili dei vari dipartimenti. Abbiamo parlato del motore 2026, delle problematiche avute e le mie indicazioni per il prossimo anno con un documento in cui ho indicato dove intervenire", ha dichiarato Hamilton.

Un confronto diretto con l'intera catena decisionale, dalla presidenza alla direzione tecnica. Il contenuto del documento, spiegato dallo stesso pilota, riguarda aree critiche da migliorare, sviluppo della macchina e impostazione del progetto 2026. "Un documento relativo alle aree dove migliorare, gli sviluppi della macchina 2026 e tutti gli aspetti per il prossimo Mondiale". Parole che certificano quanto il sette volte campione del mondo stia influenzando da subito le scelte del Cavallino, in un contesto in cui i risultati del presente non possono più cambiare la sostanza di una stagione ampiamente sotto le attese.

"Sto mettendo in discussione tutto": la missione di Hamilton in Ferrari è già cominciata

Hamilton ha le idee chiare: per vincere con la Ferrari serve un cambio di mentalità radicale. Il riferimento ai campioni passati che non sono riusciti a riportare il titolo a Maranello è diretto e pesante. "Sento che è mio compito mettere in discussione ogni area, ogni persona del team – soprattutto quelli ai vertici, che prendono le decisioni. Se guardi alla squadra negli ultimi 20 anni, hanno avuto piloti straordinari come Fernando, Kimi, Sebastian. Piloti eccezionali, ma non hanno vinto un titolo, e io mi rifiuto che accada lo stesso con me". Un messaggio chiaro: non accetterà compromessi, e pretende che ogni ingranaggio della Ferrari funzioni. Per farlo, sta analizzando ogni processo, ogni scelta, ogni figura chiave.

"Se fai sempre le stesse cose, ottieni sempre gli stessi risultati, quindi sto mettendo in discussione tutto. E loro sono molto reattivi. Sono qui per vincere, non ho molto tempo, quindi questo è il momento decisivo". Hamilton sa che la finestra per vincere un ultimo titolo si sta chiudendo, e vuole accelerare tutto: dal lavoro al simulatore alle decisioni strategiche. Per questo ha già indicato come e dove intervenire nella nuova monoposto che nascerà secondo i regolamenti 2026.

Ferrari aggiornata a Spa: le modifiche al retrotreno e le nuove sospensioni

In attesa del 2026, però, c'è una stagione da chiudere. E a Spa, dove nel weekend si correrà il GP del Belgio con il format della Sprint Race, la Ferrari prova almeno a raddrizzare una stagione amara. Le SF-25 di Leclerc e Hamilton montano un retrotreno rivisto, con un cofano motore più rastremato nella zona dell'attacco dell'alettone posteriore, come si è visto nei video delle prove pit-stop circolati in rete. Un'area chiave per l'equilibrio aerodinamico, che potrebbe portare maggior efficienza e velocità sui rettilinei del circuito di Spa-Francorchamps.

Hamilton resta cauto ma fiducioso: "Abbiamo le stesse sensazioni di settimana scorsa, sono felice di aver visto queste modifiche, abbiamo lavorato tanto e proveremo a sfruttarle in ogni weekend". Le nuove sospensioni posteriori testate nel filming day al Mugello rappresentano un'altra novità importante, anche se non ancora valutabile con certezza: "Non abbiamo fatto delle prove – spiega – ma le sensazioni sono buone, le stesse di una settimana fa. Potremo provarle domani e su alcune piste arriveranno dei benefici".

Un occhio al 2026, ma il presente conta ancora

Nonostante la stagione 2025 sia compromessa, Hamilton non vuole gettare via nulla. Il lavoro sul 2026, come detto, è già partito, ma il presente può ancora dire qualcosa. "Ho partecipato a riunioni con Elkann e Vasseur – dice – oltre ai responsabili dei vari reparti. Abbiamo parlato del prossimo motore e ho presentato un documento con le mie indicazioni su dove e come lavorare. Forse stiamo persino spingendo troppo sul 2026".

La Ferrari resta in cerca di risposte concrete, mentre in classifica Leclerc e Hamilton occupano rispettivamente la quinta e la sesta posizione, alle spalle dei piloti McLaren, di Verstappen e di Russell. Ma per Hamilton il vero traguardo è già fissato oltre l'orizzonte: cambiare la Ferrari dall'interno e riportarla sul tetto del mondo. Con metodo, con decisione e senza paura di mettere in discussione chiunque. Anche se si tratta del team più famoso della storia della Formula 1.