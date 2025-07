Formula 1, GP Belgio a Spa: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming

Dopo le due settimane di pausa il Mondiale di Formula 1 2025 torna in pista per il tredicesimo round della stagione: da venerdì 25 a domenica 27 luglio infatti il Circus è di scena sul circuito di Spa-Francorchamps per il GP del Belgio. Il programma della tredicesima tappa stagionale non è quello tradizionale perché nel weekend belga ci sarà la terza Sprint Race dell'anno con il nuovo format: il venerdì si disputa le prima e unica sessione di prove libere (FP1) e la qualifica per la gara sprint che andrà poi in scena il sabato, a seguire ci saranno quindi le qualifiche tradizionali che stabiliranno la griglia di partenza della canonica gara da 44 giri che assegna il bottino più cospicuo di punti validi per le classifiche iridate di scena domenica.

Canonici invece gli orari italiani delle varie sessioni sul tracciato di Spa-Francorchamps. L'intero programma del Gran Premio del Belgio sarà trasmesso in diretta TV su Sky mentre gratis in chiaro su TV8 in diretta si potrà vedere solo la Sprint Race e le qualifiche tradizionali con la Gara che sarà invece trasmessa in differita.

Il GP del Belgio sarà l'occasione dunque per vedere se le gerarchie delineate nella prima metà di stagione saranno confermate anche nel fine settimana con il format della Sprint Race. Le McLaren di Norris e Piastri arrivano a Spa con i gradi di grandi favorite dato che, oltre alla superiorità tecnica mostrata nella prima parte di stagione, vedono i team rivali alle prese con delle novità. Per la prima volta nella sua storia, la Red Bull (e dunque Max Verstappen), non avranno al muretto Christian Horner licenziato all'improvviso dopo l'ultimo GP di Silverstone (al suo posto ci sarà Laurent Mekies). La Ferrari invece porterà una novità sostanziale sulle SF-25 di Leclerc e Hamilton con la nuova sospensione posteriore testata nel filming-day al Mugello. Mercedes invece dopo il trionfo in Canada sembra aver perso la rotta e i nuovi aggiornamenti non sembra aver prodotto quei miglioramenti alla W16 che ci si aspettava.

F1, gli orari su TV8 e Sky del GP Belgio

Venerdì 25 luglio

12.30: Prove libere 1 (Sky Sport F1)

16.30: Qualifiche Sprint (Sky Sport F1)

12.00: Sprint Race (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

16.00: Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

15.00: Gara (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

ORARI GP SPA F1 SU TV8

Venerdì 25 luglio

16.30: Qualifiche Sprint (TV8 e tv8.it)

12.00: diretta Sprint Race (TV8 e tv8.it)

16.00: diretta Qualifiche (TV8 e tv8.it)

18.00: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)

Dove vedere il GP Spa F1 in diretta TV e in streaming

Prove libere, qualifiche, sprint race e gara del GP del Belgio della Formula 1 2025 sono trasmesse in diretta TV e streaming in esclusiva da Sky. È possibile vedere il GP di scena sul circuito di Spa-Francorchamps sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Gené.

La Qualifica Sprint, la Sprint Race e le Qualifiche tradizionali del GP del Belgio si possono vedere in diretta anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it mentre la gara F1 sarà trasmessa in chiaro gratis in differita a partire dalle ore 18:00 della domenica.