La Mercedes si vendica con la Ferrari per lo scippo di Hamilton: no al debutto anticipato con la Rossa La Mercedes non concederà a Lewis Hamilton il permesso di partecipare ai test F1 di fine stagione ad Abu Dhabi con la Ferrari: il debutto con la Rossa del pilota britannico avverrà nel 2025.

A cura di Michele Mazzeo

Che la Mercedes non abbia preso bene la decisione di Lewis Hamilton di attivare la clausola di salvaguardia e rescindere il suo contratto con un anno d'anticipo per passare alla Ferrari dal Mondiale di Formula 1 2025 non è un segreto, così come che, al di là degli ottimi rapporti personali che ci sono tra i due team principal, la casa tedesca non vedeva l'ora di servire la sua piccola vendetta. Cosa che si verificherà alla prima occasione utile: i test di fine stagione ad Abu Dhabi.

Come accaduto più volte in passato si poteva ipotizzare che, cavallerescamente, una volta concluso il campionato in corso si concedesse a Lewis Hamilton l'opportunità di debuttare in Formula 1, anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto, con quello che dal 1° gennaio 2025 sarà il suo nuovo team. Si pensava dunque che il sette volte campione del mondo potesse girare con la SF-24 già nel test di fine anno di Abu Dhabi che andrà in scena subito dopo la gara conclusiva del Mondiale 2024 che si disputerà proprio sul circuito di Yas Marina il prossimo 8 dicembre. Che accadesse quindi quanto avvenuto nella passata stagione in MotoGP quando la Honda, seppur imponendo alcune condizioni, concesse a Marc Marquez di effettuare il test post-campionato con la Ducati del team Gresini, la squadra in cui si sarebbe trasferito nella stagione successiva.

E invece in Formula 1 non accadrà nulla di tutto ciò. La Mercedes infatti non concederà il permesso a Lewis Hamilton di scendere in pista con la Ferrari nei test di Abu Dhabi di fine stagione. Stando a quanto filtra dalla scuderia tedesca il motivo di questo rifiuto sarebbe da rintracciarsi nei tanti eventi promozionali a cui il 39enne di Stevenage dovrà partecipare da qui al termine del suo contratto con la casa tedesca fissato per il 31 dicembre 2024. Inevitabile pensare che forse anche il prendersi una piccola "vendetta" nei confronti di chi le ha scippato, dopo 18 anni, il pilota più vincente della storia della Formula 1, avrà avuto un peso nella decisione. A questo punto resta da vedere come si comporterà invece la Ferrari con la Williams, cioè se il Cavallino Rampante permetterà allo a Carlos Sainz di prendere parte al test F1 di fine anno con quello che dalla stagione successiva sarà il suo nuovo team.