Hamilton ha un problema inatteso per la gara in Australia: "Non so quali tasti premere sulla Ferrari" Lewis Hamilton dovrà fare i conti con un inaspettato problema per la gara del GP d'Australia in cui fa il debutto in Formula 1 con la Ferrari: è attesa la pioggia e lui non ha ancora studiato il manuale d'istruzioni della SF-25 con i comandi e le procedure da azionare in caso di corsa su pista bagnata.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo una prima qualifica non esaltante chiusa all'ottavo posto (appena dietro il compagno di squadra Leclerc), Lewis Hamilton si appresta a disputare la prima gara in Formula 1 da pilota Ferrari, ma dovrà fare i conti con un problema inatteso. Già, perché la corsa del GP d'Australia che apre il mondiale 2025 quasi certamente si disputerà sotto la pioggia o comunque in condizioni di pista bagnata e dunque sarà fondamentale conoscere i comandi della nuova SF-25 per quel che riguarda le impostazioni da gara bagnata (diversi ovviamente da quelle che si utilizzano tradizionalmente quando si corre con l'asciutto).

E, non avendo finora dovuto affrontare nessuna sessione in pista nei test fatti finora con monoposto F1 del Cavallino Rampante con le condizioni metereologiche che troverà a Melbourne, non le ha mai dovute attivare e pertanto, come ammesso da lui stesso, non conosce nemmeno quali siano i comandi da azionare.

L'ammissione di Lewis Hamilton per la gara del GP Australia: non conosce i comandi della Ferrari in caso di pioggia

Terminate le qualifiche a Melbourne, nelle quali le Ferrari potrebbero aver pagato la scelta di un assetto estremo da bagnato proprio in previsione della gara (le regole del parco chiuso infatti non consentono modifiche alla monoposto tra la qualifica e la gara), Lewis Hamilton ha realizzato che il giorno dopo dovrebbe quasi certamente guidare la sua Rossa sotta la pioggia ammettendo di non aver ancora memorizzato la parte del manuale d'istruzioni che riguarda i comandi e le procedure da azionare in caso asfalto non asciutto:

"Cavolo, non ho mai guidato la macchina sul bagnato. Non so nemmeno quali pulsanti dovrò premere domani, quindi sarà una novità. Stiamo usando i freni Brembo, che non uso da molto, molto tempo. Quindi non so come si comportano i freni Brembo sul bagnato o quali impostazioni dovremo usare con questa macchina" ha infatti detto il 40enne di Stevenage dopo l'ottavo posto in qualifica parlando con la testata Autosport.com.

Hamilton atteso da una notte di studio: deve imparare quali tasti premere sulla Ferrari su pista bagnata

Il processo di apprendimento e ambientamento alla nuova monoposto di Lewis Hamilton dunque dovrà subire un'accelerazione improvvisa e fare i conti con un qualcosa che non si aspettava di trovarsi di fronte già nella gara di debutto a bordo di una Formula 1 della scuderia di Maranello. In questo suo primissimo gran premio da pilota Ferrari, in Australia, il sette volte campione del mondo dovrà dunque passare il sabato sera ad imparare e memorizzare tutti i comandi e le procedure da azionare tramite il proprio volante in una eventuale corsa sotto la pioggia.

"Quando ti qualifichi ottavo speri che sia una gara bagnata, ma ho soltanto tre giri (riferendosi ai giri concessi prima di portare la macchina in griglia per la partenza della gara, ndr) per imparare la macchina sul bagnato e poi c'è la gara. Adesso mi tocca studiare tutti i comandi. Sarà uno shock perché il sistema è diverso, ma imparerò al volo e darò tutto" ha infatti chiosato a riguardo il britannico che crede comunque di poter sopperire a questa lacuna, almeno per quel che riguarda la parte teorica, e arrivare pronto al via del GP d'Australia anche qualora, come sembra, si troverà nella scomoda situazione di guidare per la prima volta in gara una Ferrari F1 sotto la pioggia.