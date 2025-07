video suggerito

Hamilton si sfoga, Ferrari ingovernabile a Silverstone: "Una sbandata, non sta mai ferma" Il pilota inglese deluso per essere arrivato ai piedi del podio, non può fare a meno di spiegare con molta lucidità cosa non va: "Cerchi di cambiare qualcosa ma no, non funziona".

Lewis Hamilton aveva sperato che, almeno a Silverstone, ce l'avrebbe fatta a salire sul podio con la Ferrari. Invece no, ne è rimasto ai piedi al termine di una gara condizionata dalla pioggia, dalla "strategia sbagliata che ci ha fatto perdere tre, quattro posizioni" e dalle solite pecche che la SF-25 ha mostrato anche nel Gran Premio d'Inghilterra di F1 vinto da un altro britannico, Lando Norris. C'è una frase in particolare con il quale il sette volte campione del mondo scolpisce quella che è la stagione attuale della Rosse: "Cerchi sempre di cambiare qualcosa ma no, non funziona". Il ferrarista ne aggiunge anche un'altra a corredo che fa più male perché mette il dito nella piaga delle prestazione di una vettura che proprio sul circuito d'Oltremanica ha mostrato d'essere ingovernabile, soprattutto in determinate situazioni: "So che era difficile per tutti in pista, ma per noi è stato ancora più complicato".

Hamilton e il difetto di strategia: "Non so bene cosa è successo"

La prima nota dolente dello sfogo di Hamilton è rappresentata dallo stessa tema affrontato nel post gara da Charles Leclerc: ovvero, le scelte strategiche. Ma se nel caso del monegasco la decisione di montare le gomme da asciutto dopo il giro di formazione è stata tutta del pilota, il sette volte campione inglese esprime perplessità per come s'è sviluppata la corsa.

Quando in tv gli chiedono se pensa di aver fatto tutte le scelte giuste al momento giusto la risposta che dà offre un quadro confuso: "Non tutte… Penso che la prima (si riferisce alla seconda chiamata al primo pit-stop, ndr] non sia stata una buona decisione perché siamo stati superati da un sacco di gente, quindi non so bene cosa sia successo esattamente. Dovremo tornare indietro e vedere cosa è accaduto perché ero quarto e sono uscito ottavo. Ho scelto di arrivare quasi al momento giusto, ma è stato molto complicato quando sono tornato in pista e ho perso un sacco di tempo".

Le prestazioni della Ferrari: "Una sbandata, non sta mai ferma"

A cosa si riferiva Hamilton sostenendo che "per noi è più complicato?". Basta prestare ascolto a come tratteggia le sensazioni ricevute dalla vettura che, soprattutto nella parte iniziale del Gran Premio condizionata dalla pioggia, ha fatto fatica a condurre. "Non abbiamo stabilità. In ogni curva c’è sempre qualcosa che non va. Una sbandata. Non sta mai ferma. Nelle curve a bassa velocità, poi, è complicato tentare d'inserirla. Anche a livello di bilanciamento, cerchi sempre di cambiare qualcosa ma no, non funziona".

Peggio di così… Hamilton si sforza di vedere il lato positivo dell'ultima tappa del Mondiale di F1. "In qualifica siamo migliorati – ha aggiunto -. Sabato ero là davanti ma il bagnato di oggi ha rovinato tutto. Tuttavia guardando la classifica abbiamo conquistato qualche punto e a Spa possiamo fare meglio".