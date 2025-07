video suggerito

I festeggiamenti per la vittoria di Norris a Silverstone finiscono male: becca un colpo sul naso Il pilota della McLaren è passato dall'euforia per il successo nel Gran Premio inglese al dolore di un incidente beffardo: un fotografo gli è franato addosso durante i festeggiamenti.

Lando Norris è passato dall'esaltazione per la vittoria del Gran Premio di Silverstone al dolore per un colpo al naso preso in circostanze rocambolesche. Il pilota inglese della McLaren aveva con sé il trofeo quando, durante i festeggiamenti, la sorte gli ha tirato un brutto scherzo: uno dei fotografi che era aggrappato a una balaustra è caduto all'indietro a causa del cedimento di un telone e, involontariamente, ha urtato il driver centrandolo in pieno volto. Lievemente ferito, Norris è stato subito portato via dai membri della Scuderia per essere visitato.

Ressa di fotografi, cede un telone: Norris prende un colpo sul naso

Le immagini della diretta tv hanno mostrato la dinamica di quell'incidente davvero sfortunato. Norris stringeva tra le mani la coppa consegnata al vincitore, si stata dirigendo verso il paddock quando è accaduto l'imponderabile. Mai avrebbe pensato di farsi del male in quel modo così assurdo: una recinzione collassa e uno dei fotografi che si reggeva è caduto addosso al pilota del team color papaya.

Le riprese di quei momenti convulsi sono state mostrate da Sky Sports F1: il britannico si avvicina alla palizzata che lo separa dalla folla dei tifosi che lo acclamano, sullo sfondo si nota uno dei membri del suo staff che cerca di arrampicarsi seguito da uno dei reporter. Il peso, però, è eccessivo e lo steccato non regge: il fotografo viene sbalzato all'indietro, non finisce sull'asfalto perché riesce in qualche modo a tenersi in equilibrio ma lo fa franando su Norris. Si scusa, è profondamente dispiaciuto ma ormai il guaio è fatto.

Il pilota della McLaren, circondato dai media, si ritrae all'improvviso e porta una mano sul viso: ha preso una brutta botta sul naso. A procurargli quella lesione lieve e sofferenza sembrava fosse stato l'urto con il trofeo stesso che aveva con sé oppure con una delle macchine in dotazione agli operatori sistemati ai margini della pista. Invece, altre immagini hanno mostrato la gomitata presa sul volto.

La McLaren su Norris: solo un piccolo taglio sul naso

Le riprese di Dazn Spagna hanno mostrato il pilota mentre veniva scortato all'interno del suo paddock mentre si teneva le mani sul viso. Uno dei membri dello staff ha fatto un gesto chiarissimo: in risposta a chi chiedeva dove fosse stato colpito Norris ha indicato il setto nasale. La McLaren ha successivamente spiegato che per fortuna Lando sta bene e ha riportato solo un piccolo taglio sul naso. E lui ci ha scherzato su davanti ai tifosi del fan village: "Sul mio naso avevo già una cicatrice e ora ne ho due perché una si sentiva sola…".

In alcune immagini successive, infatti, si può scorgere l'escoriazione che sarà tra i ricordi di questa edizione entusiasmante di Silverstone. "Quando la gara si avviava alla conclusione – ha spiegato in tv Norris – la cosa a cui pensavo era non rovinare tutto. Negli ultimi giri, guardavo solo la folla. Cercavo solo di godermi il momento, perché potrebbe non accadere mai più. Ovviamente spero di no… Ma questi sono ricordi che porterò con me per sempre. Un traguardo incredibile". Botta sul naso compresa.