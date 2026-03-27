Morto Pietro Fusaro, l’ex presidente Ferrari aveva 88 anni: stoppò la trattativa per Ayrton Senna

Piero Fusaro è stato presidente della Ferrari dal 1989 al 1991. Il suo nome viene ricordato anche per pare sia stato lui a stoppare la trattativa per portare alla Ferrari Ayrton Senna, nonostante un accordo già fatto.

A 88 anni è morto Pietro Fusaro, che tra il 1989 e il 1991 è stato presidente della Ferrari. Fusaro entro in Ferrari nel 1975, quando venne messo sotto contratto dal Drake Enzo Ferrari, che affidò all'ingegnere la Direzione Generale della Scuderia. Da lì partì una scalata che lo portò fino alla vetta. Il suo nome è legato a Maranello e pure ad una storia o meglio una leggenda che lo vide coinvolto nel mancato passaggio in Rosso di Ayrton Senna.

"A lei non faccio regali perché le dò l'amicizia"

Laureato al Politecnico di Torino in ingegneria elettrotecnica, classe 1938, Fusaro entrò alla Fiat nel 1963. Da lì partì la sua carriera, che lo vide poi direttore dello stabilimento di Sulmona, poi diede vita alla fabbrica di Firenze. Nel 1975 il passaggio alla Ferrari, il Drake gli affidò la Direzione Generale. In una vecchia intervista Fusaro ricordando quegli anni al fianco del Drake disse: "Ho trascorso con il Commendatore gli anni più entusiasmanti e formativi della mia vita professionale. Per me è stato un padre e penso di essere stato per lui un figlio. L'ho visto spesso fare dei regali costosi. A me non ne fece mai uno, ma mi disse spesso: ‘A lei non faccio regali perché le dò l'amicizia".

La presidenza Ferrari e la trattativa saltata con Senna

Quando Ferrari nel 1988 venne a mancare, l'avvocato Agnelli gli diede la possibilità di diventare presidente: "L'avvocato mi chiamò dicendomi che Ferrari gli aveva detto più volte che sarei dovuto essere io il successore". Così fu. Manager di razza, che però viene ricordato anche per una storia, ufficialmente, mai chiarita, ma che lo vide come protagonista ‘negativo'. Dal 1989 al 1991 è stato presidente Ferrari, alla prima gara vinse subito con Mansell in Brasile, pochi mesi dopo ingaggiò Alain Prost.

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Il team principal Cesare Fiorio nei mesi successivi trovò l'accordo con Ayrton Senna, fece tutto per portarlo a Maranello. Il brasiliano disse di sì. Ma Fusaro si impuntò, e secondo Fiorio fu proprio lui a dire della trattativa a Prost che fece di tutto per non ritrovarsi in squadra l'ex compagno di squadra. Risultato: Senna rimase alla McLaren e Prost dopo pochi mesi andò via in malo modo dalla Ferrari, che al termine della stagione 1991 sostituì Fusaro con Luca Cordero di Montezemolo.