Leclerc criptico dopo le Qualifiche: "So perché non siamo andati bene, non posso dire di più" La Ferrari a Melbourne è andata molto al di sotto delle aspettative. Ma Hamilton, Leclerc e Vasseur non fanno drammi e con fiducia guardano al Gp d'Australia, che potrebbe corrersi sotto la pioggia.

A cura di Alessio Morra

La Ferrari la pole sapeva di non poterla conquistare, in condizioni normali, a Melbourne, ma non pensava affatto di chiudere al settimo e all'ottavo posto. Leclerc davanti a Hamilton, entrambi dietro pure a Tsunoda e Albon, oltre che lontanissimi dalle McLaren. Le parole dei piloti e di Vasseur, però, invitano alla calma. Nessuno nega il risultato deludente, ma la speranza di voltare pagina già domenica c'è.

Leclerc dispiaciuto per le Qualifiche, ma confida nell'assetto da bagnato

A guardarlo in volto non c'è nemmeno da ascoltare le sue parole per capire lo stato d'animo di Leclerc, che quando si presenta alla TV francese dice: "Non c'era molto altro in macchina, era molto complicata da guidare. Siamo un po' indietro rispetto a quanto previsto quando siamo arrivati ​​a Melbourne, ma con la giornata di ieri avevamo qualche speranza in più".

Ma quando arriva invece a Sky fa capire sornione che la Ferrari potrebbe aver optato per un assetto più da bagnato, visto che la pioggia dovrebbe arrivare copiosa domenica: "Penso di sapere perché non ci siamo confermati. E penso che abbiamo fatto la cosa giusta, ma non andrò più nel dettaglio. Questo è solo un punto di partenza. Anche se il settimo e l'ottavo posto non è un bel risultato".

Hamilton tranquillo: "C'è margine di crescita"

Il pilota britannico si è mostrato molto sereno nonostante il risultato al di sotto delle aspettative: "Abbiamo fatto progressi nel weekend, sono stato lontano in alcune zone perché questa monoposto è diversa dalla Mercedes e mi serve costruire la fiducia. Ma sono vicino a Charles, anche se siamo più lontani rispetto alle aspettative. Nel Q3 abbiamo faticato, ma c'è margine di crescita".

Vasseur: "Dobbiamo lavorare, ma possiamo rimontare"

Il team principal Fred Vasseur, sempre a Sky, non si è nascosto dicendo che c'è tanto da lavorare e che un risultato così deludente non se lo aspettava nessuno. Però non bisogna fare drammi: è solo la prima qualifica del campionato, e già domenica tutto potrebbe essere ribaltato: "No, non mi aspettavo un avvio così. Noi non siamo stati magici finora. Ma avevamo un buon passo, in Q1 e Q2 dietro alla McLaren. Abbiamo perso il passo e dobbiamo lavorare. La gara domani sarà un'altra storia. Nel complesso nel Q3 non abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo, ahimè, avuto un gap forte con Max e con le McLaren. Questo risultato è severo per noi. Partendo dal settimo e l'ottavo posto preferisci una gara caotica, ma possiamo rimontare anche su pista asciutta".