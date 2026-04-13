La Serie A ha scelto Malagò come candidato presidente per la FIGC: solo due club contrari

La Lega Serie A ha ufficialmente scelto. Giovanni Malagò è il candidato espresso per la presidenza della Federcalcio dall'organo che governa la Serie A. La decisione è avvenuta durante l'Assemblea di Lega tenutasi oggi a Milano. Sono state 18 le preferenze per l'ex presidente del CONI. I club hanno trovato la quadra e votato dopo la discussione tenuta a Via Rosellini. Hanno votato contro solo la Lazio e il Verona. Il voto del club biancoceleste era già noto, considerata l'opposizione di Lotito.

18 voti favorevoli e 2 contrari

Malagò non si è mai espresso ufficialmente. Aspettava l'investitura della Lega Serie A, che è arrivata puntuale. De Laurentiis aveva fatto il suo nome all'indomani della debacle della Nazionale con la Bosnia. Marotta ha approvato. Serviva però la maggioranza. Malagò si pensava potesse contare su 14 o 15 preferenze, ne ha ottenute 18. Insomma, il mandato è chiarissimo. Ma la corsa alla presidenza FIGC, e tecnicamente alla successione di Gravina, è lunghissima per l'ex capo dello sport italiano.

Giovanni Malagò durante la Cerimonia d’Apertura dei Giochi Milano Cortina 2026.

Lazio e Verona non hanno formalmente votato contro Malagò. Non essendoci stata una votazione ufficiale per presentare la candidatura, ma non hanno firmato a favore dell'ex numero uno del CONI. Lazio e Verona, secondo alcuni rumors, non sarebbero contrari né al programma né alla figura ma al metodo normativo che regola il sistema sportivo e in particolare quello calcistico.

Come si svolgono le elezioni per la presidenza FIGC

Le elezioni federali si terranno lunedì 22 giugno, a Roma. Mancano dunque oltre due mesi e la partita sarà lunghissima. Il termine per le candidature scade il 13 maggio. Nel mentre la partita proseguirà, pure perché è letteralmente un risiko quello delle votazioni. Perché tutti i voti non hanno lo stesso peso.

La Serie A (che ha 20 delegati) conta il 18%. La Serie B (altrettanti 20) ha il 6%. Mentre la Lega Pro (57 delegati) il 12%. Tutte insieme arrivano al 36 percento. La fetta più grossa ce l'ha la Lega Nazionale Dilettanti (99 delegati) con il 34%. A votare sono anche l'AIC (52 delegati), l'associazione calciatori che ha il 20%, e l'AIAC (26 delegati), l'associazione allenatori con il 10%.