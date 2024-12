Quali piloti disputano i Test F1 di fine stagione ad Abu Dhabi: le coppie scelte dai team

video suggerito

Il mondiale di Formula 1 2024 si è concluso con la gara del GP di Abu Dhabi che ha emesso l'ultimo verdetto con la McLaren che si è assicurata il titolo costruttori grazie alla vittoria di Lando Norris davanti alle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Ma la stagione del Circus non è ancora terminata. O almeno non per tutti i protagonisti. Quarantotto ore dopo l'ultima corsa del campionato infatti, sempre sul circuito di Yas Marina, vanno in scena i test collettivi di fine stagione, per tante scuderie antipasto di ciò che vedremo nel 2025.

Martedì 10 dicembre infatti i dieci team F1 si ritroveranno nuovamente sul tracciato emiratino per otto ore di prove (dalle ore 6 alle ore 15 italiane, con un'ora di pausa pranzo) in cui ognuno di esso può schierare una monoposto da affidare a piloti ufficiali e una da affidare a rookie (cioè un driver che non abbia disputato più di 2 gare di Formula 1 in carriera).

Per tanti piloti sarà la prima volta con la nuova scuderia con cui poi correranno nel mondiale di Formula 1 2025: da Carlos Sainz che debutterà con la Williams a Esteban Ocon alla prima con la Haas, da Nico Hulkenberg che esordirà al volante della Sauber fino ai rookie Andrea Kimi Antonelli e Gabriel Bortoleto, fresco campione della Formula 2, che faranno la loro prima giornata di test rispettivamente da pilota ufficiale Mercedes e Sauber. Dopo aver corso l'ultimo GP di Abu Dhabi con l'Alpine, al volante della monoposto ‘rookie' della squadra francese ci sarà quel Jack Doohan che sarà compagno di Pierre Gasly anche il prossimo anno.

Tante anche le assenze. Fa rumore sicuramente quella di Lewis Hamilton che, nonostante dopo l'ultima gara della stagione si sia congedato dalla Mercedes, non ha ricevuto il permesso da parte della scuderia tedesca per prendere parte a questi test con la Ferrari di cui diventerà pilota effettivo a partire dal prossimo 1° gennaio. E anche la scelta dei rookie del Cavallino Rampante (con Arthur Leclerc che si alternerà con il campione della 24 Ore di Le Mans Antonio Fuoco), fa esaltare l'assenza di Oliver Bearman che però non può disputare questi test in qualità di rookie né con la scuderia di Maranello né con la Haas (il team con cui correrà nel 2025) in quanto le tre gare di Formula 1 corse in questa stagione gli hanno fatto perdere lo status di "debuttante".

Non passa inosservata nemmeno l'assenza di quelli che, almeno sulla carta dovrebbero essere i piloti della Red Bull nella prossima stagione, vale a dire il quattro volte campione del mondo Max Verstappen e il messicano Sergio Perez (con il quale si starebbe cercando un accordo per la risoluzione del contratto firmato lo scorso giugno). Sulla RB20 nei test di fine stagione ci sarà infatti la coppia che, stando ai rumor di mercato, potrebbe ritrovarsi in Racing Bulls nel 2025, cioè Yuki Tsunoda e il vice campione della Formula 2 Isack Hadjar. Con colori e monoposto della squadra satellite scenderà in pista invece quel Liam Lawson che ad oggi sembra il principale candidato a prendere il posto di Checo Perez nel team di Milton Keynes che sarà affiancato dal rookie Ayumu Iwasa.

I piloti in pista nei test F1 di fine stagione di Abu Dhabi

Le line-up dei team nei test di fine stagione F1 2024 ad Abu Dhabi, antipasto del Mondiale 2025, in cui ogni scuderia può schierare una monoposto da affidare a piloti ufficiali e una da affidare a rookie:

Ferrari

Ufficiale: Charles Leclerc

Rookie: Arthur Leclerc/Antonio Fuoco

Ufficiale: Oscar Piastri

Rookie: Pato O'Ward

Ufficiale: Yuki Tsunoda

Rookie: Isack Hadjar

Ufficiale: George Russell

Rookie: Kimi Antonelli

Ufficiale: Lance Stroll

Rookie: Felipe Drugovich/Jak Crawford

Ufficiale: Esteban Ocon

Rookie: Ryo Hirakawa

Ufficiale: Liam Lawson

Rookie: Ayumu Iwasa

Ufficiale: Pierre Gasly

Rookie: Jack Doohan

Ufficiale: Carlos Sainz

Rookie: Luke Browning

Ufficiale: Nico Hulkenberg

Rookie: Gabriel Bortoleto