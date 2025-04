Doohan a fine gara non riesce a uscire dall’Alpine: lo aiuta il pilota a cui ha tolto il posto in F1

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Jack Doohan ha vissuto un weekend complicato a Suzuka. Un brutto incidente venerdì nel quale ha distrutto l'Alpine, un errore suo che ha prodotto tutto. L'australiano in gara in realtà non è andato malissimo, ma ha disputato un'altra gara deludente. L'ombra di Colapinto diventa sempre sempre più ingombrante. Al termine del GP del Giappone il figlio d'arte ha fatto una fatica enorme a uscire dalla sua vettura. Un meccanico e Ocon gli hanno dovuto dare una mano.

Doohan quindicesimo nel Gp del Giappone

Il quindicesimo posto di Suzuka è un risultato accettabile per Doohan, che tra Bahrain e l'Arabia Saudita si gioca tutto. La gara non è stata tutta da buttare, la strategia ha funzionato, è riuscito a recuperare e nel finale è stato costretto a concedere il passo a Gasly: ordine di scuderia.

Ocon aiuta Doohan a uscire dall'Alpine dopo Suzuka

Una volta tagliato il traguardo, Doohan torna ai box e scende dalla sua vettura, ma non ci riesce. Fa un po' di fatica. Forse a causa dell'incidente della FP2 di venerdì. L'australiano forse era stanco, affaticato, ma fatto sta che ha bisogno dell'aiuto di un addetto del team francese, che gli slaccia le cinture e lo aiuta per darsi slancio. Poi il giovane pilota si alza ed esce dalla vettura, ma barcolla, da lì passa Esteban Ocon, pilota al quale Doohan ha soffiato il posto, già nell'ultima gara dello scorso anno.

Lo vede in difficoltà, lo sorregge e cerca di sollevarlo. Il francese aspetta lo zoppicante pilota e lo aspetta. Si sincera delle sue condizioni, poi pian piano i due camminano e si avviano nei rispettivi box. Un bel momento di sportività tra due piloti che fino a pochi minuti prima di stavano dando battaglia in pista.