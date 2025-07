Carlos Sainz: “Ho lottato con il mio demone dopo il traumatico addio alla Ferrari”

Il sogno di ogni pilota di Formula 1 è correre con la Ferrari. Carlos Sainz lo ha realizzato. Prima ancora che iniziasse la stagione 2024, il pilota spagnolo ha saputo che al termine della stessa sarebbe stato liquidato per far posto a Lewis Hamilton. Si è comportato da grande professionista, ha dato il massimo e disputato una stagione eccellente, anche se non gli è valsa un posto in un top team. In un podcast il pilota spagnolo ha rivelato di aver lottato contro i suoi demoni, che gli ‘suggerivano' di creare scompiglio all'interno della scuderia.

"Il mio demone mi parlava, ma ha vinto il mio angelo custode"

L'addio alla Ferrari non è stato indolore né sereno, ma alla fine è stato signorile. D'altronde Carlos Sainz è un gentleman, così come il padre Don Carlos. Ma quando gli è stato comunicato che sarebbe andato via al termine del campionato 2024, comprensibilmente, non l'ha presa bene. Dentro di sé ha sentito agire due forze – il bene e il male. Era molto combattuto, alla fine ha agito come la ragione voleva.

Nell'High Performance Podcast, il pilota che ora guida per la Williams ha parlato del suo tormento interiore: "Capisco che in quanto pilota con un ego smisurato potessi voler fare a pezzi la Ferrari l'anno scorso e magari avrei voluto diventare un po' politico o un'infezione all'interno della squadra. Ho vissuto un conflitto interiore. Noi tutti abbiamo dentro di noi un angelo e un demone. E il mio demone mi parlava: ‘Mi diceva ci sono tante cose che puoi dire, fare o cambiare".

Alla fine, come insegna anche la letteratura il bene prevale sul male e l'angelo ha avuto la meglio: "Il mio angelo custode in quel momento era più potente e mi disse: ‘Non essere quel tipo di persona, devi essere professionale, devi essere quello che darà tutto per la squadra fino all'ultima gara". E la stagione è stata positiva con Sainz che dando un ottimo contributo ha permesso alla Ferrari di lottare per il Mondiale nel Campionato Costruttori fino all'ultima gara.

Sainz, l'addio alla Ferrari e il campionato con la Williams

L'angelo custode ha vinto sul demone, ma in generale ha vinto il professionista. E l'essere corretto nella vita paga, sempre. L'ultima annata alla Ferrari l'ha chiusa con il quinto posto nel Campionato Piloti, ma soprattutto con due vittorie (Gp Australia e Gp Messico) delle quattro ottenute in carriera con la Rossa. Una pole position, un giro veloce, nove podi e la coscienza pulita. Ora con la Williams proverà a vivere una migliore seconda parte di stagione, fin qui ha perso il confronto con Albon.