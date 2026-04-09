Giampiero Lambiase lascerà Max Verstappen per andare in McLaren: effetto domino in Formula 1

Gianpiero Lambiase lascerà la Red Bull e sposerà il progetto McLaren: non c'è alcun comunicato o nota ufficiale, ma le sempre più insistenti voci degli ultimi tempi si sono prima trasformate in indiscrezioni e ora in quasi certezza, con il passaggio dello storico ingegnere di Max Verstappen, con cui ha vinto 4 titoli mondiali, alla scuderia di Woking a partire dal 2028. L'accordo, stando alle ultime notizie, sarebbe stato già raggiunto dietro ad un compenso economico importante le cui cifre, al momento, restano riservate. Di fronte alla deflagrante notizia, sia Red Bull sia McLaren non hanno rilasciato commenti ma in Formula 1 si potrebbe scatenare il classico effetto domino.

Lambiase dalla Red Bull alla McLaren, media olandesi certi: "Offerta irrinunciabile"

Il trasferimento di Lambiase avverrà solamente più avanti ma tutti i dettagli sarebbero stati già definiti per il trasferimento alla McLaren una volta concluso il suo attuale contratto con la Red Bull fino al 2027: sarà lui l'oramai più che probabile sostituto di Andrea Stella alla McLaren, secondo quanto sostengono i media olandesi come De Telegraaf e De Limburger: hanno confermato il passaggio di scuderie di un uomo da sempre vicinissimo anche a Max Verstappen. Un cerchio che si chiuderebbe dopo che il futuro attorno a Lambiase era stato già oggetto di speculazioni durante l'inverno, con diverse case che avevano messo nel mirino l'ingegnere anglo-italiano. Con le testate citate che hanno rivelato ci sia stata la classica "offerta irrinunciabile" da parte della McLaren, dove dal suo ruolo attuale di ingegnere di pista, assumerà quello di team principal.

Gianpiero Lambiase con Verstappen alla Red Bull dove è presente dal 2015, da 11 stagioni

Su Lambiase era forte il corteggiamento da parte di Aston Martin, che mesi fa lo aveva individuato come potenziale team principal, in vantaggio rispetto alla Williams, anch'essa interessata all'ingaggio di una delle figure più rispettate, influenti e iconiche nel paddock della Formula 1. Tuttavia, alla fine, dietro le quinte si era mossa anche la McLaren che è entrata in gioco, evidentemente presentando la proposta vincente per assicurarsi le sue prestazioni. L'addio di Lambiase alla Red Bull arriva in un momento cruciale sia per il team che per Max Verstappen, che sta a sua volta riflettendo sul proprio futuro, con il pilota olandese che ha instaurato un legame fortissimo che li ha portati insieme a vincere anche quattro Campionati del Mondo.

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L’addio di Lambiase alla Red Bull potrebbe portare Andrea Stella alla Ferrari, mentre il futuro di Verstappen resta una incognita

L'effetto domino di Lambiase in McLaren: Verstappen medita, Andrea Stella verso la Ferrari

Proprio le decisioni che dovrà prendere Max Verstappen sul proprio futuro, se restare in Red Bull o meno, potrebbero venire influenzate da questa ultima situazione in piena evoluzione: non è un segreto che l'olandese sia legatissimo al suo ingegnere di pista che passerà proprio nel team che ha detronizzato la Red Bull dal ruolo di vettura attualmente dominante. Dove lascerebbe proprio Andrea Stella, primo artefice della rinascita McLaren, scatenando il rituale effetto a catena: secondo altre indiscrezioni in attesa di conferma, avrebbe già firmato un precontratto con Ferrari, per un ritorno a Maranello, già in passato performance engineer con Michael Schumacher e ingegnere di pista con Raikkonen e Alonso.