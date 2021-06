A distanza di pochi giorni dalla tragica morte di Jason Dupasquier si torna subito in pista a Barcellona per il Gran Premio di Catalogna a Barcellona. I piloti e le scuderie del Motomondiale si sono trasferiti dal Mugello a Montmeló da venerdì 4 giugno a domenica 6 giugno per il settimo appuntamento stagionale. Dopo il trionfo di Fabio Quartararo davanti a Oliveira e Mir in Toscana, si guarda al prossimo appuntamento e a cosa potrebbe cambiare in vetta alla classifica del campionato piloti tenendo d'occhio soprattutto la voglia di riscatto di Bagnaia per il ritiro in Italia. In Moto3 Pedro Acosta comanda davanti a Jaume Masia (59) e Ayumu Sasaki (57) mentre in Moto2 è l’australiano Remy Gardner che guida la classifica con 114 punti precedendo lo spagnolo Raul Fernandez e Marco Bezzecchi.

A causa della concomitanza con la Formula 1, ci saranno delle modifiche nel programma della domenica: orario anticipato per la MotoGP, che sarà seguita dalla Moto2. Ecco i nuovi orari TV su TV8, Sky e DAZN per seguire il weekend di MotoGP in TV.

MotoGP su Sky e DAZN, orari TV della diretta al GP Catalogna a Montmeló

Il programma del GP di Catalogna a Montmeló comincia venerdì 4 giugno per le prove libere mentre sabato 5 giugno ci saranno le qualifiche. Domenica si chiude il weekend catalano con il warm-up e le gare; la gara della MotoGP andrà in scena alle 13 anzichè alle 14. L'intero fine settimana sarà trasmesso in diretta TV e in live streaming su Sky Sport MotoGP e DAZN. Sarà possibile vedere tutto anche in streaming sulle app di Sky-Go e DAZN.

Venerdì 4 giugno: prove libere

Moto3

Libere 1: 9:00 – 9:40

Libere 2: 13:15 – 13:55

Libere 1: 10:55 – 11:35

Libere 2: 15:10 – 15:50

Libere 1: 9:55 – 10:40

Libere 2: 14:10 – 14:55

Sabato 5 giugno: qualifiche

Moto3

Libere 3: 9:00 – 9:40

Qualifiche: 12.35 – 13:15

Libere 3: 10:55 – 11:35

Qualifiche: 15:10 – 15:50

Libere 3: 9:55 – 10:40

Libere4: 13:30 – 14:00

Qualifiche: 14:10 – 14:50

Domenica 6 giugno: gara

Moto3

Warm Up: 9:00 – 9:20

Gara: 11:20

Warm Up: 10:00 – 10:20

Gara: 14:30

Warm Up: 9:30 – 9:50

Gran Premio: 13:00

Orari TV8 GP Catalogna in differita, la programmazione in chiaro

La sintesi delle qualifiche e le gare verranno trasmesse in differita in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Ecco gli orari TV e dove vedere prove libere, qualifiche e gara del GP di Catalogna di MotoGP:

Sabato 5 giugno

Ore 16:30 – Sintesi della qualifiche di MotoGP in differita in chiaro su TV8

Ore 15:45 – Gran Premio di MotoGP in differita in chiaro su TV8

Le caratteristiche del circuito di Montmeló

Il circuito di Montelò, che si trova a 20Km a nord-est di Barcellona, inaugurato in vista dei Giochi Olimpici del 1992 e dal 1996 è entrato nel calendario del Motomondiale. È un tracciato di 4.6 chilometri, con 6 curve a sinistra, 8 a destra e un rettilineo da 1047 metri. Viene considerato uno di quelli impegnativi per l'impianto frenante per l'alternarsi di rettilinei e curve piuttosto brusche: questa caratteristica non permette ai freni di raffreddarsi. Sono previsti 24 giri dopo il via e il totale che raggiungeranno i piloti in pista sarà di 111 km.