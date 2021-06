Fabio Quartararo ottiene un'altra pole position. Il pilota francese precede Jack Miller su Ducati e il connazionale Zarco. Quinto Morbidelli, il primo degli italiani. Undicesimo Valentino Rossi. In Moto3 pole position per Antonelli. Le Qualifiche della Moto2 si terranno nel pomeriggio.

I risultati delle qualifiche di MotoGP e la griglia di partenza

PRIMA FILA

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 1.38.853

2. Jack Miller (Ducati)

3. Johann Zarco (Ducati)

SECONDA FILA

4. Miguel Oliveira (KTM)

5. Franco Morbidelli (Yamaha)

6. Maverick Vinales (Yamaha)

TERZA FILA

7. Aleix Espargaro (Aprilia)

8. Brad Binder (KTM)

9. Francesco Bagnaia (Ducati)

QUARTA FILA

10. Joan Mir (Suzuki)

11. Valentino Rossi (Yamaha)

12. Pol Esparagaro (Honda)

QUINTA FILA

13. M. Marquez (Honda)

14. T. Nakagami (Honda)

15. J. Martin (Ducati)

SESTA FILA

16. I. Lecuona (KTM)

17. E. Bastianini (Ducati)

18. D. Petrucci (KTM)

SETTIMA FILA

19. L. Marini (Ducati)

20. A. Marquez (Honda)

21. L. Savadori (Aprilia)

MotoGP Catalunya, la griglia di partenza dopo le qualifiche

Dunque il più veloce è ancora Fabio Quartararo. Il francese, che è il leader del Mondiale, ha dovuto faticare ma nemmeno troppo per piegare tutti i rivali, compreso Jack Miller della Ducati che è caduto nel finale. In prima fila anche Zarco, sempre consistente nelle Qualifiche. Seconda fila per il portoghese Oliveira, Franco Morbidelli, quinto e primo degli italiani, e Maverick Vinales, da cui si attendeva qualcosa di più. In terza fila c'è anche Bagnaia. Valentino Rossi invece per la seconda volta consecutiva si è piazzato tra i primi dodici e dalla quarta fila scatterà con uno dei fratelli Espargarò e con il campione del mondo Joan Mir.