Oggi la presentazione Ferrari F1 2025 con Hamilton e Leclerc: dove vederla in diretta TV e streaming

A cura di Michele Mazzeo

L'attesa è ormai finita, manca pochissimo per l'inizio del Mondiale di Formula 1 2025. Prima di volare in Australia per il primo GP della stagione però c'è un ultimo evento pubblico per la Ferrari: la presentazione ufficiale della nuova coppia di piloti formata da Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Oggi a partire dalle ore 17 a Milano, sul palco allestito in Piazza Castello, andrà in scena l'evento "Scuderia Ferrari HP Drivers' Presentation by UniCredit", organizzato dalla scuderia di Maranello e dal nuovo sponsor UniCredit, in cui sarà presentata la nuova line-up del team del Cavallino Rampante per l'imminente campionato F1. Lo show sarà trasmesso in diretta TV e live streaming (anche gratis su YouTube) da Sky che è media partner dell'evento e in differita in chiaro su TV8.

A che ora inizia l'evento della Ferrari F1 oggi a Milano: gli orari TV

L'evento di presentazione dei piloti della Ferrari per il Mondiale di Formula 1 2025 di scena oggi a Milano inizierà alle ore 17. Questo difatti l'orario in cui sul palco allestito in Piazza Castello cominceranno ad alternarsi i protagonisti della scuderia di Maranello (oltre ai due driver Leclerc e Hamilton ci saranno anche il CEO Benedetto Vigna e il team principal Frederic Vasseur) che saranno accolti dalla squadra F1 di Sky Sport (formata nell'occasione da Carlo Vanzini, Ivan Capelli, Vicky Piria, Davide Camicioli e Matteo Bobbi). L'orario della presentazione coincide con gli orari della diretta TV e streaming dell'evento.

Dove vedere la presentazione Ferrari F1 2025 con Hamilton e Leclerc in diretta TV e streaming

L'evento "Scuderia Ferrari HP Drivers' Presentation by UniCredit" in cui saranno presentati ufficialmente Charles Leclerc e Lewis Hamilton sarà trasmesso in diretta TV e streaming da Sky. La presentazione della coppia di piloti della scuderia di Maranello per il Mondiale di Formula 1 2025 che va in scena oggi a Milano si potrà vedere in diretta su Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e su Sky Uno (canale 201) con il collegamento da Piazza Castello che si aprirà qualche minuto prima delle 17. Gli abbonati alla pay-tv potranno assistere allo show anche in live streaming sull'app SkyGo e, previo acquisto del ‘pass sport', anche su NOW. La presentazione si potrà seguire in live streaming anche gratis sul canale YouTube di Sky Sport F1 e sull'account TikTok di NOW e, in differita a partire dalle ore 23, anche in TV in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e sul sito tv8.it.