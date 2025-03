video suggerito

Come sarà l’evento Ferrari a Milano con Hamilton e Leclerc a pochi giorni dal Mondiale di Formula 1 Giovedì 6 marzo a Milano va in scena la prima uscita pubblica della nuova coppia di piloti della Ferrari per il Mondiale di Formula 1 2025: Lewis Hamilton e Charles Leclerc saranno protagonisti dell’evento “Scuderia Ferrari HP Drivers’ Presentation by UniCredit” insieme al CEO Benedetto Vigna e al team principal Frederic Vasseur. Ecco il programma dettagliato del megashow e tutto ciò che succederà sopra e sotto il palco allestito a Piazza Castello. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Ferrari ha aggiunto un nuovo appuntamento pubblico al suo calendario di avvicinamento al Mondiale della Formula 1 2025. Dopo gli eventi privati per celebrare l'approdo di Lewis Hamilton nella scuderia di Maranello, i test con le vecchie monoposto (anche questi in forma privata), la partecipazione all'evento collettivo F1 75 Live di Londra, lo shakedown privato della nuova SF-25 a Fiorano e aver disputato i test prestagionali in Bahrain, prima di volare a Melbourne per il GP d'Australia che nel weekend del 16 marzo apre il nuovo campionato F1, arriverà un primo evento pubblico di scena in Italia in cui sarà presentata la nuova line-up del team del Cavallino Rampante composta da Charles Leclerc e dal sette volte campione del mondo che avranno dunque il loro primo vero bagno di folla prima di cominciare la stagione.

L'occasione sarà il megashow "Scuderia Ferrari HP Drivers' Presentation by UniCredit", organizzato dalla scuderia di Maranello e dal nuovo sponsor UniCredit, che andrà in scena a Milano giovedì 6 marzo e vedrà protagonisti il CEO Ferrari Benedetto Vigna, il team principal Frederic Vasseur e i due piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

La location scelta per l'evento è quella di Piazza Castello, nel centro del capoluogo lombardo, qui sarà infatti allestito il palco su cui a partire dalle ore 17 si alterneranno i protagonisti della scuderia di Maranello e del suo nuovo sponsor che saranno accolti da Carlo Vanzini, Vicky Piria e Ivan Capelli di Sky Sport, media partner dell'evento che trasmetterà lo show in diretta TV e live streaming su SkyGo e Now).

Il programma prevede infatti che si inizierà alle ore 17 con la squadra di Sky Sport che accoglierà sul palco il CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, e il CEO di UniCredit, Andrea Orcel. A seguire sarà il momento del team principal Frederic Vasseur che salirà sul palco per chiacchierare con le voci italiane della Formula 1 e salutare gli appassionati. Dopo la chiacchierata con il manager francese sarà la volta del momento più atteso: sul palco allestito a Piazza Castello saliranno infatti Lewis Hamilton e Charles Leclerc che risponderanno alle domande dei tifosi, tra i quali non mancheranno i fedelissimi degli Scuderia Ferrari Club, oltre che gli ospiti e i dipendenti di UniCredit provenienti da diversi Paesi.

L'evento è comunque aperto a tutti con l'accesso alla piazza che sarà libero ma, inevitabilmente, con alcune restrizioni dettate da ragioni di sicurezza. Chi volesse assistere dal vivo alla prima uscita pubblica in Italia della nuova coppia di piloti della Ferrari per il Mondiale di Formula 1 2025, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, potrà avvicinarsi alla location fin dal primo pomeriggio (dalle 16 fino all'inizio dell'evento è previsto un DJ set). L'accesso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima di ogni varco d'entrata, ma chi non riuscisse ad accedere potrà vedere tutto ciò che accade sul palco tramite i maxischermi allestiti ad hoc nelle vie adiacenti Piazza Castello.