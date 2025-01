video suggerito

La prima foto di Hamilton pilota Ferrari e un messaggio in italiano: può finalmente dire la verità Il sette volte campione del mondo ha posato per la prima volta da pilota Ferrari. Sia Hamilton che il team di Maranello hanno postato una foto destinata a diventare iconica, così come le parole di Lewis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il grande giorno è arrivato. Lewis Hamilton si è presentato a Maranello lunedì 20 gennaio e poco dopo mezzogiorno sia la Ferrari che il pilota inglese hanno pubblicato la stessa fotografia. Un'immagine che è destinata a fare la storia. Una foto che si può già definire iconica, nella quale si vede Lewis elegantissimo davanti la casa di Enzo Ferrari, e con al fianco una delle vetture (da strada) storiche della Ferrari.

"Benvenuto Lewis", per la Ferrari parte una nuova era

La Ferrari ha postato questa immagine sui suoi canali social ed ha scritto "Benvenuto Lewis". In fondo non servono altre parole per presentarlo. Lui sul suo profilo ‘X' ha scritto: "New era con la Ferrari".

Asciuttissimo, su ‘X, il sette volte campione del mondo, che però su Instagram ha usato molte più parole, pubblicando un post naturalmente in inglese, ma anche in italiano. Un post nel quale esterna i suoi sentimenti, conferma di aver sempre desiderato di correre con la Ferrari, e guarda al futuro, con la speranza di scrivere insieme una storia meravigliosa.

"Ho sempre sognato di guidare per la Ferrari"

Queste le parole di Hamilton: "Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il mio primo da pilota della Ferrari, è uno di quei giorni. Ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi nella mia carriera che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre custodito il sogno di guidare in rosso. Non potrei essere più felice di realizzare quel sogno oggi. Oggi iniziamo una nuova era nella storia di questa squadra leggendaria e non vedo l’ora di scoprire quale storia scriveremo insieme".

Hamilton è stato legato per una vita intera alla Mercedes. Mai sembrava potesse passare alla Ferrari, ma lo scorso febbraio l'impossibile si è materializzato. Già pochi giorni dopo la firma rese pubblico il suo sogno d'infanzia. Ora lo ribadisce con garbo ed eleganza facendolo anche in italiano.

Lewis Hamilton in questa settimana prenderà confidenza con il mondo Ferrari. Arrivato in Italia, si è recato a Maranello. Attività social, tante riunioni, la prova del sedile, conoscenza con chi dovrà lavorare al suo fianco, in primis con Riccardo Adami, ingegnere di pista, prima dell'esordio in pista, a Fiorano, con una ‘vecchia' Ferrari probabilmente mercoledì 22 gennaio.