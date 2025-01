video suggerito

Cosa farà Lewis Hamilton oggi nel primo giorno da pilota Ferrari: tante riunioni e la prova del sedile Lewis Hamilton dal 20 al 23 gennaio sarà in Italia. Saranno giornate intense per il pilota inglese che farà conoscenza con il mondo Ferrari. Tante le attività da svolgere, probabilmente mercoledì 22 sarà in pista a Fiorano per la prima volta con la Ferrari.

A cura di Alessio Morra

L'attesa sta per finire. Il grande momento sta per arrivare. Lewis Hamilton sta per guidare per la prima volta la Ferrari. Il sette volte campione del mondo va di corsa, come sempre, e probabilmente mercoledì 22 gennaio sarà al volante a Fiorano. Ma ci sono tante cose da fare e da imparare, per questo in questo lunedì 20 gennaio l'inglese è atteso a Maranello, dove è attesa una fiumana di persone.

La telefonata di Hamilton a Vettel

Vuole prendere confidenza con il mondo Ferrari. Il rosso fa già parte della sua vita: dalle foto postate sui social ai giacconi usati sulla neve. Ma ora c'è da fare sul serio. Hamilton ha chiesto di iniziare con il simulatore prima di mettersi al volante. Vuole sapere tutto, deve conoscere tutti, soprattutto una persona: Riccardo Adami, che è stato l'ingegnere di pista di Sainz negli ultimi anni ma prima di Vettel, suo caro amico che ha contattato. Una lunga chiacchierata per avere un'infarinata su Adami e sul mondo Ferrari.

Il giorno numero uno da pilota Ferrari sarà più teorico che pratico. Riunioni, tante riunioni e diversi incontri con i responsabili dei reparti, con una serie di persone cardine, uomini e donne determinanti tanto in pista quanto in fabbrica. E poi c'è da fare tanta attività per i social. C'è bisogno di scattare foto e realizzare video da pilota Ferrari, con la tuta, con il cappellino e con il cavallino. Naturalmente non mancherà la prova del sedile, che è già stato realizzato. Sarà una formalità. Ma le immagini di Hamilton che si siede sulla Ferrari sarà fortissima.

Quando esordirà con la Ferrari Lewis Hamilton

Hamilton ha un programma fitto e resterà in Italia fino a giovedì 23 gennaio. Tra martedì e giovedì sarà in pista. Il regolamento permette di utilizzare vetture datate per l'esordio di un nuovo pilota. Hamilton sarà in pista o con la SF-23 o con la F1-75. Sarà il modo di prendere confidenza con la Ferrari. Non c'è bisogno di fare un tempone, ma è ovvio che uno come Lewis alla fine il tempo lo cercherà, pure perché in pista ci sarà pure Leclerc, e il confronto tra piloti c'è sempre.

A febbraio la presentazione della Ferrari e i test del Bahrain

Poi ci sarà il tempo per continuare la preparazione atletica prima dello show del 18 febbraio, in cui saranno presentate tutte le vetture. Con la Ferrari però che sempre a Fiorano, il 19 febbraio, sarà totalmente svelata. La pista Lewis e Charles la ritroveranno nei test collettivi del Bahrain (26-28 febbraio).