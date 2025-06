video suggerito

Vasseur: "I giornalisti italiani danneggiano la Ferrari. C'è chi pensa: ora non avrò più un lavoro" Frederic Vasseur si scaglia contro parte del giornalismo italiano per via di alcune supposizioni fatte sulla sostituzione di alcuni membri della Rossa: "Se un giornalista scrive che 'la Ferrari recluterà Tizio per un certo ruolo', vuol dire che c'è c'è già il giorno dopo non avrà più un lavoro, e questo è irrispettoso".

A cura di Fabrizio Rinelli

La Ferrari si appresta a vivere il weekend del Gran Premio del Canada 2025, decimo appuntamento stagionale della Formula 1, all'insegna della tensione. L'incidente di Leclerc nella prima sessione di libere che l'ha costretto a saltare le FP2 è stato il primo campanello d'allarme seguito poi da quello rappresentato dallo sfogo del team principal della Rossa, Frederic Vasseur, il quale in conferenza stampa si è scagliato duramente contro una parte del giornalismo italiano per via di quanto letto nei giorni scorsi a proposito di una rivoluzione in atto all'interno del team.

Le voci su un suo possibile addio e quelle di altri componenti dello staff, come l'ingegnere Loïc Serra, arrivato dalla Mercedes in inverno, hanno fatto esplodere Vasseur che si è lasciato andare in un lungo sfogo. "Più che di me, lo sfogo riguarda le persone della squadra – spiega -. È irrispettoso sbandierare pubblicamente i loro nomi in questi modo. C'è mancanza di rispetto nei confronti loro e delle loro famiglie. Forse vogliano solo infastidire la squadra ma non capisco davvero il senso e l'obiettivo. È l'unico modo per farsi notare ma stanno danneggiando il team".

Charles Leclerc e Lewis Hamilton assieme al team principal della Ferrari Fred Vasseur

Vasseur si lascia andare. Il suo è uno sfogo molto deciso su quanto sta accadendo: "Non si vincono i campionati con questo tipo di giornalismo attorno – ha detto -. Ma è anche mio compito gestire situazioni del genere. È più difficile essere esposti per le persone del team. Lavorano sodo e leggere che qualcuno di loro sarà sostituito è durissimo perché hanno famiglie, mogli, figli e questa pressione fatta da parte di alcuni giornalisti è irrispettosa e per questo non voglio più parlare di queste stupidaggini" tuona il team principal della Rossa.

Vasseur lunedì parlerà con tutto il team della Ferrari

"È devastante per loro leggere che saranno sostituiti – afferma ancora -. Se un giornalista scrive che ‘la Ferrari recluterà Tizio per un certo ruolo’, vuol dire che c’è già qualcuno che quel ruolo lo ricopre. E quella persona, magari, pensa che il giorno dopo non avrà più un lavoro. Questo succede continuamente. E francamente, il troppo è troppo".Vasseur ha dunque deciso di prendere il toro per le corna: "Lunedì andrò dai ragazzi e dire loro che nulla è vero – e aggiunge -. Quando l'anno scorso è uscito un nome (il capo dell'aerodinamica Diego Tondi ndr) ho dovuto cercarlo su Google per capire chi fosse. Penso che un può di rispetto sia il minimo".