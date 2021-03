Oggi la presentazione della nuova monoposto della Ferrari con cui i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz prenderanno parte al campionato Mondiale 2021 di Formula 1 (qui per avere tutte le informazioni su orari e dove vederla in diretta tv e in streaming). Il Cavallino dunque toglierà il velo alla nuova SF21 che avrà l'arduo compito di cancellare la disastrosa SF-1000 con cui la scuderia di Maranello nel 2020 ha chiuso quella che numeri alla mano è stata la sua peggior stagione nel Circus degli ultimi 40 anni.

Sono dunque alte le aspettative in merito alla nuova macchina della Ferrari. Di certo per il momento c'è soltanto il nome (si chiamerà SF21) e il fatto che, a causa del congelamento dei regolamenti e dei motori 2021, non sarà una vettura completamente nuova rispetto alla precedente. Stando però alle indiscrezioni che ci giungono dal quartier generale della rossa possiamo fare un primo quadro generale su come sarà la macchina che sarà presentata quest'oggi e che vedremo in pista già da venerdì nei test prestagionali in programma a Sakhir in Bahrain.

Sembra essere certo che la Power Unit della SF21 sarà completamente nuova rispetto a quella della SF-1000 così come il fatto che il nuovo motore termico svilupperà un numero di cavalli superiore al suo predecessore. Sulla SF21 ci sarà difatti un nuovo intercooler e un netto miglioramento della parte ibrida con una MGU-K in grado di aumentare il tempo di erogazione della potenza elettrica durante il giro. Stando alle indiscrezioni a Maranello si augurano di arrivare ad una cifra tra i 30 e i 50 cv in più rispetto al 2020, a conferma di ciò sono da poco arrivate le parole del team principal Mattia Binotto che ha confermato come la Ferrari abbia risolto i problemi di velocità in rettilineo, vero tallone d'Achille della SF-1000.

Di certo c'è anche che nella nuova SF21 sarà rivista anche l'aerodinamica nonostante le limitazioni alle ore in galleria del vento non abbiano permesso una completa rivoluzione. I due token a disposizione sono stati giocati sul retrotreno della monoposto e sulla scatola del cambio completamente riprogettati rispetto alla SF-1000. Per quanto riguarda la parte anteriore si continuerà invece a puntare sul muso largo (anche se in tal senso ci sarà qualche piccola novità) e la filosofia outwash per l'ala (che spinge l’aria esternamente alle ruote anteriori). La nuova SF21 inoltre avrà anche una nuova trasmissione stretta che, grazie allo spostamento degli attacchi, permetterà una maggiore stabilità della sospensione posteriore a comando idraulico. Dalla nuova trasmissione dipende anche il nuovo posizionamento degli scarichi che saranno di conseguenza più vicini al fondo della monoposto.

Infine anche dal punto di vista cromatico la nuova vettura dovrebbe mostrare delle novità rispetto al recente passato dato che la livrea dovrebbe avere due tonalità di rosso, il classico rosso ‘Ferrari’ e un rosso ‘Pantone' (simile a quello utilizzato in occasione dello scorso GP del Mugello quando la scuderia di Maranello ha festeggiato il GP numero mille in Formula 1) e che le grafiche del title sponsor Mission Winnow saranno nere anziché bianche.