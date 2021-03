Nove delle dieci scuderie che prenderanno parte al Mondiale 2021 di Formula 1 hanno già presentato le proprie monoposto per la nuova stagione che prenderà il via in Bahrain (prima con i test prestagionali e poi con il primo GP dell'anno). La McLaren è stata la prima a svelare la vettura 2021 (la MCL35M), e poi di seguito tutte le altre: nell'ordine Alpha Tauri (AT02), Alfa Romeo (C41), Red Bull (RB16-B), Mercedes (W12), Alpine F1 (A521), Aston Martin (AMR21), Haas (VF-21) e da ultima la Williams (FW43B). All'appello dunque manca soltanto la Ferrari che ha già presentato squadra e piloti e svelato il nome della nuova monoposto (si chiamerà SF21) ma non ne ha ancora rivelato la livrea e le forme.

Quando Ferrari presenta le monoposto 2021 di Leclerc e Sainz

L'attesa per scoprire l'arma che il Cavallino Rampante affiderà nelle mani di Charles Leclerc e Carlos Sainz per disputare il Mondiale 2021 di Formula 1 e riscattare la deludentissima annata 2020 è tanta. I tifosi della scuderia di Maranello, ma non solo, attendono dunque di sapere quando Ferrari alzerà il velo alla SF21. E adesso hanno anche una risposta dato che il Cavallino ha ufficializzato data e orario dello showdown della nuova monoposto.

Dove vedere in diretta la presentazione della Ferrari SF21

Come anticipato da Fanpage.it, la presentazione sarà fatta con uno streaming live in diretta online dal Bahrain e andrà in scena due giorni prima del debutto ufficiale in pista nei test prestagionali (che si terranno proprio sul circuito di Sakhir, in Bahrain, dal 12 al 14 marzo). L'appuntamento con il lancio della Ferrari SF21 è fissato in fatti per mercoledì 10 marzo 2021 alle ore 14 e sarà possibile assistervi collegandosi al sito ufficiale della Ferrari (questo il link dove verrà trasmessa la presentazione).