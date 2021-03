Dal Mondiale 2021 di Formula 1 tutto cambia per il team precedentemente noto come Renault. Il nome della squadra che adesso sarà Alpine F1, la dirigenza (con Laurent Rossi nuovo team principal e l'italiano Davide Brivio nel ruolo di racing director), la coppia di piloti con il confermato Esteban Ocon che sarà affiancato dal due volte campione del mondo Fernando Alonso che dopo due anni di stop tornerà nel Circus, e infine i colori e la livrea della monoposto, l'A521, presentata quest'oggi attraverso un evento virtuale andato in scena nel quartier generale di Enstone.

Presentata a gennaio in una livrea invernale realizzata prevalentemente in nero opaco, la monoposto si veste infine di blu francese, colore storico dell'azienda fondata da Jean Rédélé a Dieppe (in Normandia) nel 1955, e di rosso. A ricordare il significato di questa scelta cromatica ci pensa la stessa Alpine che presentando la nuova posto scrive "Rappresentare con orgoglio i colori delle bandiere francese e britannica, nonché gli illustri e storici colori da corsa di Alpine, blu, bianco e rosso … Ecco la nostra vettura di F1 del 2021, l'A521"! La livrea riprende difatti i colori della bandiera francese nella parte del retrotreno, oltre che sul muso e sulla parte superiore delle paratie dell'ala posteriore.

Kvyat terzo pilota, Zhou collaudatore

Al termine della presentazione online l'Alpine F1 ha però annunciato un'altra novità: il team transalpino ha infatti comunicato che il russo ex Alpha Tauri Daniil Kvyat sarà il loro pilota di riserva per la stagione 2021 mentre il giovanissimo driver cinese Guanyu Zhou sarà invece il loro collaudatore.