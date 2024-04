video suggerito

Nadal-Cobolli oggi all'ATP Barcellona di tennis, orario TV e dove vederla in diretta e streaming Rafa Nadal torna a giocare e lo fa nel torneo di Barcellona. Il tennista spagnolo all'esordio affronta l'italiano Flavio Cobolli. L'incontro si potrà seguire in TV su Sky, dalle ore 16.

A cura di Alessio Morra

Rafa Nadal torna in campo, stavolta per davvero. A tre mesi dal primo rientro, a Brisbane dove arrivò fino ai quarti, l'ex numero 1 del mondo si ripresenta nel torneo di casa, quello di Barcellona, e al primo turno affronta uno dei tanti italiani presenti nella top 100 della classifica ATP e cioè Flavio Cobolli, che questo pomeriggio sfiderà Rafa sul campo centrale a lui intitolato. L'incontro si potrà seguire in diretta TV solo su Sky e dovrebbe iniziare alle ore 16.

A che ora gioca Nadal contro Cobolli all’ATP Barcellona

Rafa Nadal e Flavio Cobolli sanno che non scenderanno in campo prima delle 16. Ma non è così scontato che l'incontro inizi a quell'orario. Perché sulla Pista Rafa Nadal si disputeranno, a partire dalle 11, tre partite: Carballes Baena-Grenier, Munar-Nishioka e Rublev-Nakashima, con il russo che vuole riscattarsi dopo l'eliminazione rapida a Monte Carlo.

Dove vedere Nadal-Cobolli oggi a Barcellona in TV e streaming

La partita tra Nadal e Cobolli sarà trasmessa in diretta TV da Sky, che la manderà in onda sul canale 201 (Sky Sport Uno). Non è prevista in alcun modo la trasmissione in chiaro dell'evento. Lo streaming è possibile per abbonati di Sky, con Sky Go, e di NOW.

Nadal-Cobolli, i precedenti

Sedici anni di differenza e soprattutto 1291 partite giocate nel circuito maggiore contro 34. C'è un abisso a livello anche di esperienza tra Rafa Nadal e Flavio Cobolli che non si sono mai affrontati prima d'ora. Per entrambi sarà un test probante. Nadal vuole capire come sta. Il giocatore romano invece avrà modo di affrontare uno dei più grandi tennisti della storia.

Il tabellone di Nadal e Cobolli all'ATP Barcellona

Nadal è entrato in tabellone grazie alla classifica protetta e non è testa di serie, come è accaduto solo quando era ragazzino. Il tennista vincitore di 22 prove Slam e Flavio Cobolli sono nella parte alta del tabellone, chi vincerà mercoledì se la vedrà con Alex de Minaur, testa di serie numero 4.