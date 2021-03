La Williams doveva essere la nona (delle dieci scuderie) a presentare la propria vettura per il Mondiale 2021. La FW43B la guideranno anche in questa stagione il talento George Russell e Nicholas Latifi e cambierà livrea. Il pilota di riserva sarà il giovane britannico Jack Aitken. La Williams 2021 è una versione ‘B', diciamo leggermente modificata, di quella della stagione scorsa, che il team chiuse con zero punti. La scuderia inglese, che dallo scorso settembre ha una nuova proprietà, aveva deciso di presentare la FW43B in modo originale, voleva farlo con la realtà aumentata. L'idea era quella di portare a grande naturale la vettura agli appassionati.

Per farlo era stata creata un'app ‘Williams Racing AR Launch 2021', che avrebbe dovuto proiettare in 3D la vettura di Russell e Latifi. E invece tutto è stato stravolto perché l'app è stata hackerata e così il team ha ‘solo' pubblicato sui profili social e sul sito ufficiale l'immagine della Williams 2021. Questo il tweet della scuderia inglese: "Avevamo pianificato di rivelare l'FW43B, tramite un'app di realtà aumentata più tardi oggi. Ma purtroppo l'app è stata compromessa prima della presentazione della Williams 2021. Non vediamo l'ora di condividere questa esperienza con i nostri fan e possiamo solo scusarci per il fatto che ciò non è stato possibile".

(in aggiornamento)