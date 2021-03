Per il debutto in F1 del nuovo duo di piloti ufficiali, Mick Schumacher e Nikita Mazepin, la Haas ha presentato il suo nuovo look con cui correrà nella prossima stagione. Il Team americano ha voluto così dare alla nuovissima formazione di piloti anche un'auto totalmente rivista e ridisegnata nei colori, con una scelta di rottura con la tradizione Haas: via il classico grigio e una livrea prevalentemente bianca con la presenza di rosso e blu.

Per la VF-21 un chiaro riferimento cromatico che richiama da vicino i colori della bandiera del main sponsor, Urakali, una società russa di fertilizzanti di cui fa parte il ricco uomo d'affari Dmitry Mazepin, padre di Nikita. Per questo accordo, il team americano ha cambiato anche il proprio nome ufficialee, trasformandosi in Uralkali Haas F1 Team. Un inedito, così come la coppia Schumacher-Mazepin che ha sostituito Kevin Magnussen e Romain Grosjean e che è al proprio debutto ufficiale in Formula 1. Il primo passo della nuova Haas è previsto in Bahrain il prossimo 12 marzo, prima che inizino i test sulla pista

Per la Haas sarà una stagione importante, di conferma, dopo il nono posto ottenuto nell'ultimo campionato costruttori, davanti alla Williams. Il team americano ha scelto una strategia particolare: gran parte dell'attenzione e del lavoro di quest'anno sarà dedicato allo sviluppo della vettura del 2022, stagione in cui i regolamenti cambieranno.

Grande la soddisfazione del gruppo Haas che per nome del suo chairman, Gene Haas ha voluto commentare la nuova livrea mostrata al momento solamente su internet: "Non vediamo l'ora di debuttare in questa nuova stagione e rendere orgogliosi l'Uralkali. E' un cambiamento importante, c'è tanto entusiasmo ma anche tanta voglia di scendere in pista con Mick e Nikita per iniziare subito a fare punti. Senza dimenticare che stiamo già lavorando per la stagione 2022".